لبنان

حاصباني زار المطران عوده: أمامنا اليوم فرصة للتفاوض بدعم واهتمام دولي لا يجوز أن تُفوَّت

Lebanon 24
29-04-2026 | 07:19
حاصباني زار المطران عوده: أمامنا اليوم فرصة للتفاوض بدعم واهتمام دولي لا يجوز أن تُفوَّت
حاصباني زار المطران عوده: أمامنا اليوم فرصة للتفاوض بدعم واهتمام دولي لا يجوز أن تُفوَّت photos 0
استقبل  متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده النائب غسان حاصباني الذي قال بعد الزيارة:"سررت اليوم بلقاء سيادة المتروبوليت الياس عوده الجزيل الإحترام وتداولنا بمواضيع الساعة التي تهمّ المجتمع اللبناني والبلد".


واعتبران"لبنان اليوم عل مفترق طرق، ولدينا فرصة تاريخية لتحقيق استقرار مستدام للبنان بعيداً من الحروب التي لا تنتهي والتي يُجرّ إليها لبنان نيابةً عن الآخرين".


واكد ان"الشعب اللبناني لم يعد يحتمل على المستوى الإجتماعي والإقتصادي، وعلى المستوى الإنساني، والدمار الذي يحصل فيه والتهجير"، مشددا على "ضرورة ان نلتف جميعاً حول مبدأ السلام والإستقرار المستدام للبنان ولشعب لبنان".


ورأى ان"ما يحصل اليوم من فرصة أمامنا للتفاوض بدعم واهتمام دولي لا يجوز أن تُفوَّت. كما أن الوضع داخل لبنان إقتصادياً ومعيشياً وإنسانياً علينا أن لا نتركه في هذه المرحلة وأن نركّز عليه خاصةً بما يتعلّق بعاصمة لبنان بيروت أن تكون آمنة بشكل مستدام وخالية من السلاح، خالية من التحريض، خالية من الإستفزازات، أن تكون مستقرّة ليكون لبنان كلّه مستقر. كلنا نعمل في هذا الإتجاه وتمنياتنا أن يبقى التكاتف".


اضاف:"وضعت سيدنا في هذه الأجواء التي عملنا عليها في مدينة بيروت لإبقائها آمنة وخالية من السلاح والتعاون الذي يحصل بين نواب بيروت وفعالياتها على أمل أن نستمر بهذا الإتجاه لكي تكون بيروت فعلاً آمنة ويكون لبنان كله آمناً".

ثم استقبل عوده سفير المملكة العربية السعودية د. وليد البخاري وكانت مناسبة للتشاور في أوضاع لبنان وما يحصل في المنطقة وضرورة تعزيز الإستقرار واعتماد الحكمة في معالجة الأمور. كما تم البحث في ضرورة الوقوف الى جانب الدولة لكي تتمكن من تخطي هذه المحنة، وما تقوم به المملكة لمساعدة لبنان في هذا الوضع الصعب».
