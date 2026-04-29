|
لبنان

لماذا تُواصل إسرائيل التصعيد في لبنان؟

Lebanon 24
29-04-2026 | 07:21
لماذا تُواصل إسرائيل التصعيد في لبنان؟
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ أستاذ العلوم السياسية أمين المشاقبة قال إنّ "إسرائيل ستُواصل التصعيد العسكري في جنوب لبنان، مع استمرار استهداف مناطق وبلدات يقدر عددها بنحو خمسين قرية، تعرضت لعمليات تدمير ممنهج على نحو يشبه في بعض جوانبه ما جرى في غزة".

وأشار المشاقبة إلى أنّ "إسرائيل تسعى إلى فرض معادلة تفاوض تحت النار، بحيث تصبح أي مفاوضات مع لبنان مرتبطة باستمرار العمليات العسكرية وليس العكس؛ ما يعني عملياً إعادة صياغة شروط التفاوض من الميدان".

وأضاف أنّ "إسرائيل تعمل أيضاً على فصل ملف "حزب الله" عن الملف الإيراني، وقد نجحت في تعزيز هذا التوجه بدعم أميركي واضح يمنحها هامشاً واسعاً للتحرك العسكري، تحت عنوان حق الدفاع عن النفس".

وتابع المشاقبة: "ما يجري في جنوب لبنان يعكس نموذجاً مشابهاً لمراحل الحرب في غزة، من حيث الضغط الميداني المكثف وتوسيع بنك الأهداف، حيث تتركز العمليات الإسرائيلية، لما يُعرف بمنطقة "الخط الأصفر" بعمق يتراوح بين 8 و10 كيلومترات داخل الجنوب اللبناني، إلى جانب عمليات تدمير واسعة للمنازل والبلدات".

وفي البعد السياسي، يرى المشاقبة أنّ "استمرار التصعيد يشكل أداة ضغط مباشرة على الحكومة اللبنانية، ويضعها أمام اختبار صعب داخلياً وخارجياً، كما يطرح احتمال توظيف هذا التصعيد في الحسابات السياسية الداخلية الإسرائيلية، حيث يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تعزيز موقعه الانتخابي عبر إظهار الحزم الأمني وتحقيق إنجازات ميدانية".

ويمتدّ التصعيد من الجنوب إلى مناطق في البقاع بذريعة وجود مواقع تابعة لـ"حزب الله"؛ ما يعكس توسعاً جغرافياً في نطاق العمليات.

وأضاف المشاقبة أنّ "الضغوط الداخلية في إسرائيل، خصوصاً تراجع الأمن في مستوطنات شمالي فلسطين وتعطل الحياة اليومية فيها، قد تدفع نحو مزيد من العمليات العسكرية، بما يعمق دائرة التصعيد". (ارم نيوز)
 
 
 
تواصل سعودي - إيراني لبحث جهود خفض التصعيد في المنطقة
الخارجية المصرية: وزير الخارجية تواصل مع نظيريه العراقي والباكستاني وويتكوف ومسؤولين لبحث جهود خفض التصعيد
رجي يواصل نشاطه الديبلوماسي لوقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان
سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة: الدولة اللبنانية تواصل اتخاذ الإجراءات للحفاظ على الأمن وتمديد الهدنة خطوة تعكس التزاما مشتركا بخفض التصعيد
