سلامة بحث مع مفوضية اللاجئين في دعم النازحين في مراكز الإيواء وخارجها

إستقبل الدكتور في مكتبه في -الصنائع ،ممثلة كارولينا ليندهولم بيلينغ يرافقها المسؤول الاعلى في قسم الارتباط في المفوضية شكرالله ، وتناول اللقاء دور المفوضية في دعم شؤون داخل مراكز الايواء وخارجها .







وشددت بيلينغ اثر اللقاء على" من تمثل باعطاء الاولوية لما يحدث في من اجل الحفاظ على استقراره وأمنه وتمكين الناس من العودة الى منازلهم التي نزحوا منها مجبرين".







ومما جاء في تصريح بيلينغ:"لقد تشرفت بلقاء الوزير سلامة واعربت له عن التزام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بدعم لبنان وشعبه خاصةً في هذه الاوقات الصعبة التي تمر بها البلاد ، كما أطلعت الوزير على سبل مساهمة المفوضية في الاستجابة للأزمة التي يمر بها لبنان حيث اجبر الناس على ترك قراهم في الجنوب تحت وقع الهجوم وانذارات الاخلاء والوصول الى اماكن امنة كبيروت دون اغراضهم".







واضافت :"نحن نقدم المساعدة والدعم لمراكز الايواء وللنازحين خارج هذه المراكز وقد اعربت عن جهوزيتنا الدائمة لتقديم الدعم وعن التزامنا بتسليط الضوء او اعطاء الاولوية لما يحدث في لبنان وهذا البلد يحتاج الى مزيد من التضامن والدعم من اجل الحفاظ على استقراره وامنه وتمكين الناس من العودة الى منازلهم".







وقالت:" نحن نقوم انا وفريق العمل بشكل ومنتظم بزيارة مراكز الايواء والنازحين خارج هذه المراكز للاطلاع على احتياجاتهم وتأمينها ،ولكن اهم من ذلك كله هو الحاجة الى دعم الناس للعودة الى منازلهم وهذا ما يريده كل النازحين ولا احد اختار ترك بيته اذا كان بامكانه البقاء في منزله والعيش بكرامة وهذا ما نحن ندعمه بشكل خاص".



Advertisement