دريان استقبل القائم بالأعمال في السفارة السورية.. والتقى مجلس أمناء جمعية المقاصد ومفتيّ زحلة والبقاع

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية لدى إياد هزاع سفير وبحث معه في تعزيز العلاقات بين البلدين.



كما استقبل مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية الخرية في برئاسة ديانا طبارة التي قالت بعد اللقاء: "نتوجّهُ بالشكرِ لسماحته على حضورِهِ ومشاركتِهِ في انتخاباتِ جمعيةِ المقاصدِ، وهو حضورٌ نعتزُّ به لما يحملُهُ من دعمٍ وثقةٍ بهذه المؤسسةِ ورسالتِها.







أضافت: هذا المشهدُ يؤكّدُ أهميةَ التكاملِ بين المرجعياتِ الوطنيةِ والدينيةِ والمؤسساتِ الاجتماعيةِ، ويعكسُ إيمانَنا بأنَّ قوةَ المجتمعِ في تماسكِهِ وتعاونِ مكوّناتِهِ، وعلى أهميةِ التكاملِ بين رئاسةِ مجلسِ الوزراءِ ودارِ الفتوى وجمعيةِ المقاصدِ كركيزةٍ للاستقرارِ والعملِ المؤسسيِّ المتوازنِ.







وتابعت: إنَّ حضورَ سماحتِهِ كان رسالةَ طمأنينةٍ ودعمٍ، تدفعُنا لمواصلةِ العملِ بمسؤوليةٍ وإخلاصٍ، انطلاقًا من تربيةٍ إسلاميةٍ راسخةٍ تقومُ على الأمانةِ والعدلِ وخدمةِ الناسِ.







وختمت طبارة: سنبقى منفتحينَ على الجميعِ، وملتزمينَ بالعملِ لما فيه مصلحةُ المقاصدِ واستمراريتُها، وخيرُ مجتمعِنا ووطنِنا.







والتقى المفتي دريان مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي ومفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي اللذين اطلعاه على أوضاع مناطقهما الدينية والمعيشية والاجتماعية، وأكدا دعمهما وتأييدهما لمواقف مفتي الجمهورية وما يصدر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من قرارات تهم واللبنانيين.







وأشار المفتيان الى "أن ما تطرق له المجلس الشرعي من احترام حق التفاوض لرئيس الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع رئيس الحكومة استنادا للمادة 52 من هو شأن الدولة لوقف الاعتداءات الصهيونية على الجنوب وسائر المناطق ".



