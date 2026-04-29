Advertisement

دريان استقبل القائم بالأعمال في السفارة السورية.. والتقى مجلس أمناء جمعية المقاصد ومفتيّ زحلة والبقاع

Lebanon 24
29-04-2026 | 07:54
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية لدى لبنان إياد هزاع سفير وبحث معه في تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما استقبل مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية الخرية في بيروت برئاسة ديانا طبارة التي قالت بعد اللقاء: "نتوجّهُ بالشكرِ لسماحته على حضورِهِ ومشاركتِهِ في انتخاباتِ جمعيةِ المقاصدِ، وهو حضورٌ نعتزُّ به لما يحملُهُ من دعمٍ وثقةٍ بهذه المؤسسةِ ورسالتِها.



أضافت: هذا المشهدُ يؤكّدُ أهميةَ التكاملِ بين المرجعياتِ الوطنيةِ والدينيةِ والمؤسساتِ الاجتماعيةِ، ويعكسُ إيمانَنا بأنَّ قوةَ المجتمعِ في تماسكِهِ وتعاونِ مكوّناتِهِ، وعلى أهميةِ التكاملِ بين رئاسةِ مجلسِ الوزراءِ ودارِ الفتوى وجمعيةِ المقاصدِ كركيزةٍ للاستقرارِ والعملِ المؤسسيِّ المتوازنِ.



وتابعت: إنَّ حضورَ سماحتِهِ كان رسالةَ طمأنينةٍ ودعمٍ، تدفعُنا لمواصلةِ العملِ بمسؤوليةٍ وإخلاصٍ، انطلاقًا من تربيةٍ إسلاميةٍ راسخةٍ تقومُ على الأمانةِ والعدلِ وخدمةِ الناسِ.



وختمت طبارة: سنبقى منفتحينَ على الجميعِ، وملتزمينَ بالعملِ لما فيه مصلحةُ المقاصدِ واستمراريتُها، وخيرُ مجتمعِنا ووطنِنا.



والتقى المفتي دريان مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي ومفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي اللذين اطلعاه على أوضاع مناطقهما الدينية والمعيشية والاجتماعية، وأكدا دعمهما وتأييدهما لمواقف مفتي الجمهورية وما يصدر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من قرارات تهم المسلمين واللبنانيين.



وأشار المفتيان الى "أن ما تطرق له المجلس الشرعي من احترام حق التفاوض لرئيس الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع رئيس الحكومة استنادا للمادة 52 من الدستور هو شأن الدولة لوقف الاعتداءات الصهيونية على الجنوب وسائر المناطق اللبنانية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنتخاب مجلس أمناء لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي زحلة والبقاع يهنئ بعيد الفطر ويدعو إلى الوحدة الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي زحلة والبقاع: آن الأوان أن تكون خيارات الوطن بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان استقبل ابراهيم شمس الدين وزوارا
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:04 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:59 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:53 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:43 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:18 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:04 | 2026-04-29
Lebanon24
12:00 | 2026-04-29
Lebanon24
11:59 | 2026-04-29
Lebanon24
11:53 | 2026-04-29
Lebanon24
11:43 | 2026-04-29
Lebanon24
11:25 | 2026-04-29
