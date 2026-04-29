صور تحيي ذكرى التحرير برفع العلم اللبناني

رفعت بلدية صور سارية العلم، لمناسبة الذكرى الـ ٤١ لتحرير مدينة صور من الإجتياح الاسرائيلي، بحضور النائب علي خريس، رئيس بلدية صور حسن دبوق ونائب الرئيس شرف الدين وأعضاء البلدية المسؤول التنظيمي لحركة "امل" في اقليم جبل عامل علي اسماعيل وأعضاء قيادة الاقليم، وعدد من الفاعليات الاجتماعية والامنية والأهلية.







وكانت كلمة بالمناسبة لرئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق أكد فيها أن "رفع العلم اللبناني له تعبيرعن فعل ايمان ومحبة، ايماننا بلبنان الواحد والوطن النهائي لجميع ابنائه وله رمزية بيوم التحرير في ذكرى انسحاب العدو الى الشريط الحدودي قبل التحرير عام ٢٠٠٠".







وقال: "بهذه المناسبة أصررنا على رفع العلم بحضور الفاعليات والسلطات المحلية والبلديات لنقول دائماً كلنا للوطن للعلى للعلم".







بدوره أكّد اسماعيل أن "اليوم ذكرى تحرير مدينة صور وقضائها، وأردنا في هذه المناسبة الوطنية رفع العلم اللبناني لنؤكد الانتماء للوطن والارض وليبقى علمنا يرفرف فوق كل الاراضي ، ومهما حاول العدو تدنيس الاراضي سنرويها بالدماء حتى تتحرر، وكما قال طالما لم يحصل الانسحاب الاسرائيلي فلن يكون هناك لا خطوط صفرولا حمرولا خضر وستبقى اسرائيل تشم رائحة ".







و أكد في الختام " لبنانية الارض والانتماء الوطني كما كل اللبنانيين".

