العلامة الخطيب إستقبل وزير الدفاع والسفير الكويتي

29-04-2026 | 08:28
استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية بعد ظهر اليوم ، وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الذي نقل تحيات رئيسي الجمهورية والحكومة ، وجرى عرض للتطورات الراهنة .

واوضح الوزير منسى انه "يقوم بجولة على القيادات الروحية للمساهمة في جمع البلد على كلمة واحدة في هذه الظروف الصعبة ،لأن البلد لا يحتمل المزيد". 


واكد العلامة الخطيب خلال اللقاء على "ضرورة التفاهم الوطني على كل الامور،لأننا لن نصل الى نتيجة من دون هذا التفاهم ومن خلال المبادرات الفردية".


وقال: "نحن نريد النجاح لفخامة الرئيس وقد ايدناه ودعمناه ، ونحن نحترم موقع الرئاسة ، ولكن يجب ان تحظى كل خطوة بإجماع وطني ،ولا نريد لفخامته ان يكون طرفا ،لانه ساعتئذ لن يستطيع ان يجمع البلد. وننصحه بالاستعانة بخبرة وحكمة دولة الرئيس نبيه بري . وعلى فخامته ان يبادر الى خطوات تجمع البلد وتنقذه ".


اضاف : "اما الجيش فهو خط احمر بالنسبة لنا وهو الركيزة الاساسية للبلد ،لكن التصرف السياسي مع الجيش لم يكن سليما. 

وبعد اللقاء ادلى الوزير منسى بالتصريح الاتي: "سعدت وتكرمت باللقاء مع نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى سماحة الشيخ علي الخطيب في هذه الدار الكريمة المرفوعة بالقامات والمقامات ، السادة والقادة ، من الشهيد الاول شمس الدين محمد بن مكي الجزيني الى الامام المغيًب سماحة السيد موسى الصدر الى كوكبة العلماء  وقوافل الشهداء وافواج الاشداء" .

أضاف :" ان لبنان ولا مبالغة في القول يعيش لحظة مصيرية ومرحلة مفصلية . نحن نواجه عدوا مجرما لا يرعى شريعة ولا شرعة ولا  حرمة  . عدو حاقد يقتل الاطفال والنساء ويدنس المقامات وينتهك المقدسات الاسلامية والمسيحية . خلاص لبنان يكمن بوحدة شعبه وقوة جيشه والتفاف اللبنانيين حول الشرعية" .



وتابع :"ان دماء الشهداء في كل لبنان هي قرابين فداء ومداميك بناء لمستقبل الوطن . ان المفاوضات ان حصلت ستكون لاجل لبنان وليس على حسابه. سنفاوض لكننا لن نقايض . ان نجنح الى السلم يعني ان نسالم وليس ان نساوم  .لا يمكن ان نفاوض في الخارج وان نغرق بالفوضى بالداخل . انتصارنا بوحدتنا وانكسارنا بانقسامنا لا سمح الله . لنستخدم لغة الوفاق لا الشقاق ، ولنستهد بالاية الكريمة في كتاب الله العزيز : واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ".

وكان العلامة الخطيب استقبل ظهرا ،سفير دولة الكويت في لبنان محمد سلطان الشرجي ، وجرى عرض للاوضاع الراهنة في ظل الحرب الدائرة في لبنان والمنطقة. 


ونقل السفير الكويتي للعلامة الخطيب تحيات امير البلاد ورئيس الوزراء ، وتمنيات الكويت للبنان بالامان والاستقرار. واكد "وقوف الكويت الى جانب لبنان في هذه المرحلة،وقال اننا نثمن مواقفكم في تعزيز السلم الاهلي". 


واشار الى" ان المكون الشيعي في الكويت موجود منذ نشأة البلاد ، وقد حرصت الكويت دائما على محاربة اي صراع طائفي .والجالية اللبنانية في الكويت يضرب بها المثل في الانضباط واحترام النظام والكويتيون اسهموا في انماء لبنان". 


من جهته رحب العلامة الخطيب بالسفير الكويتي، وقال:" ان المجلس الشيعي هو بيتكم لأنه بيت كل العرب، وللكويت مكانة خاصة لدينا،وهي احتضنت اللبنانيين في كل الظروف الصعبة وتصرفت تصرف الاخ والشقيق ،كما دعمت لبنان في كل الظروف ،ونحن حريصون على افضل العلاقات معها". 


اضاف : "نحن عرب قبل ان نكون شيعة ومسلمين،ويهمنا امر الكويت كما يهمنا امر الدول العربية ان تكون آمنة ومستقرة . وما يحصل في الخليج يسوءنا جميعا ، ونريد ان يكون الموقف العربي والاسلامي واحدا في وجه المشروع الصهيوني المتوحش. ونحرص على افضل العلاقات بين العرب وايران ، وقد سبق وطرحنا ودعونا الى استراتيجية عربية اسلامية واحد ة تخلق مظلة للجميع". 

وقال العلامة الخطيب : نحن ضحايا في لبنان ولم يكن لنا رأي في تحويل الجنوب الى ساحة حرب يوم وقعوا اتفاق القاهرة في اواخر الستينيات ،وفي غياب دولة تحمي ابناءها امام العدوان الصهيوني. وقد بنى ابناؤنا المغتربون الجنوب من دون اي دعم من الدولة ،وها هو اليوم يدمر امام اعينهم،ف يما تذهب السلطة الى مفاوضات خلافا للطائف والدستور ومن دون اجماع ،ف يما نحرض نحن على التفاهم الداخلي ،والا يتصرف احد منفردا في هذا المجال". 

وختم  الخطيب مؤكدا "ان للكويت في قلوبنا محبة خاصة، ونريدها  الى جانبنا كما كانت دائما . ونرفض اي فتنة داخلية في اي وطن عربي، ونشد على ايديكم للحفاظ على الوحدة الداخلية". 
 
