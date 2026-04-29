لبنان

التفجيرات الكبيرة... سلاح إسرائيل الجديد لتدمير القرى الجنوبيّة

29-04-2026 | 08:46
التفجيرات الكبيرة... سلاح إسرائيل الجديد لتدمير القرى الجنوبيّة
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ خبراء أكّدوا أنّ التفجيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان، لم تعدّ أداة للهدم المادي فحسب، بل تحوّلت إلى وسيلة لإعادة تشكيل تضاريس الأرض وتدمير ذاكرتها الجغرافية.

وأشاروا إلى أن إسرائيل تراهن على أن تحويل القرى الحدودية إلى ركام، سيخلق "منطقة عازلة" طبيعية بصناعة زلزالية، لا تعتمد فقط على الوجود العسكري بل على استحالة البقاء البشري.

وتكشف القراءة المعمقة للخبراء، أن استخدام هذا الحجم الهائل من المتفجرات يعكس رغبة إسرائيلية في إنتاج حالة من "الشلل الجيولوجي" التام للمنطقة، حيث تؤدي التفجيرات الضخمة إلى انهيار الطبقات الصخرية العميقة وردم الأنفاق بشكل نهائي لا يمكن ترميمه أو إعادة حفره مستقبلاً.

وقالوا إن إسرائيل تسعى من خلال خلق "جبال من الركام" والانهيارات الصخرية المتعمدة،  لفرض عوائق طبيعية تصعب مهمة التسلل أو التنقل الميداني، محولةً القرى من نقاط ارتكاز عسكرية مأهولة إلى "أراضٍ ميتة" لا تصلح للسكن ولا توفر ملاذاً آمناً فوق الأرض أو تحتها.
 
وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي  نعمان جوهر الطيب، أن الانتقال من القصف الجوي الدقيق إلى "التفخيخ المساحي" يعكس تغييراً في الرؤية الإسرائيلية التي باتت تعتمد "عقيدة الأرض المقلوبة"؛ وهي سياسة تهدف إلى جعل العودة إلى هذه النقاط الحساسة مستحيلة في المدى المنظور عبر تدمير البنية التحتية والبيئية بشكل غير قابل للإصلاح.

وأوضح الطيب أن إسرائيل انتقلت من استراتيجية تدمير الهدف إلى استراتيجية إلغاء البيئة الحاضنة له، معتبراً أن استخدام مئات الأطنان من المتفجرات يهدف إلى إحداث موجات صدمية تدمر كل شيء فوق الأرض وتحتها؛ ما يجعل إعادة الإعمار عملية مستحيلة تقنياً ومالياً.

ومن منظور علمي، يؤكد الخبير فى الجيولوجيا والبيئة يوسف الرضوان أن ما يحدث هو "تحريض زلزالي متعمد" في منطقة تقبع تاريخياً فوق فوالق نشطة، حيث إن تفجير مئات الأطنان قد يؤدي إلى انزلاقات تربة كبرى وتغيير دائم في طوبوغرافيا المنطقة. 

وبناءً عليه، فإن إسرائيل  بحسب الرضوان، لا تكتفي بتمشيط المنطقة عسكرياً، بل تعمل على إخراجها من الخدمة الإنسانية والعسكرية عبر تدمير تكوينها الصخري. (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. إنذارات جديدة بالإخلاء لـ13 قرية جنوبية
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تفجير كبير في بلدة شمع سمع صداه في محتلف المناطق الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: أين أنتم من تدمير القرى وتجريف الجنوب بعد وقف النار؟
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتم تدمير كافة المنازل في القرى القريبة من حدودنا في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:04 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:59 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:53 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:43 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:18 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:04 | 2026-04-29
Lebanon24
12:00 | 2026-04-29
Lebanon24
11:59 | 2026-04-29
Lebanon24
11:53 | 2026-04-29
Lebanon24
11:43 | 2026-04-29
Lebanon24
11:25 | 2026-04-29
