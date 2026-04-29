20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
لبنان
التفجيرات الكبيرة... سلاح إسرائيل الجديد لتدمير القرى الجنوبيّة
ذكر موقع "
ارم نيوز
"، أنّ خبراء أكّدوا أنّ التفجيرات
الإسرائيلية
في
جنوب لبنان
، لم تعدّ أداة للهدم المادي فحسب، بل تحوّلت إلى وسيلة لإعادة تشكيل تضاريس الأرض وتدمير ذاكرتها الجغرافية.
وأشاروا إلى أن
إسرائيل
تراهن على أن تحويل القرى الحدودية إلى ركام، سيخلق "منطقة عازلة" طبيعية بصناعة زلزالية، لا تعتمد فقط على الوجود العسكري بل على استحالة البقاء
البشري
.
وتكشف القراءة المعمقة للخبراء، أن استخدام هذا الحجم الهائل من المتفجرات يعكس رغبة إسرائيلية في إنتاج حالة من "الشلل الجيولوجي" التام للمنطقة، حيث تؤدي التفجيرات الضخمة إلى انهيار الطبقات الصخرية العميقة وردم الأنفاق بشكل نهائي لا يمكن ترميمه أو إعادة حفره مستقبلاً.
وقالوا إن إسرائيل تسعى من خلال خلق "جبال من الركام" والانهيارات الصخرية المتعمدة، لفرض عوائق طبيعية تصعب مهمة التسلل أو التنقل الميداني، محولةً القرى من نقاط ارتكاز عسكرية مأهولة إلى "أراضٍ ميتة" لا تصلح للسكن ولا توفر ملاذاً آمناً فوق الأرض أو تحتها.
وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي نعمان جوهر
الطيب
، أن الانتقال من القصف الجوي الدقيق إلى "التفخيخ المساحي" يعكس تغييراً في الرؤية الإسرائيلية التي باتت تعتمد "عقيدة الأرض المقلوبة"؛ وهي سياسة تهدف إلى جعل العودة إلى هذه النقاط الحساسة مستحيلة في المدى المنظور عبر تدمير البنية التحتية والبيئية بشكل غير قابل للإصلاح.
وأوضح الطيب أن إسرائيل انتقلت من استراتيجية تدمير الهدف إلى استراتيجية إلغاء البيئة الحاضنة له، معتبراً أن استخدام مئات الأطنان من المتفجرات يهدف إلى إحداث موجات صدمية تدمر كل شيء فوق الأرض وتحتها؛ ما يجعل
إعادة الإعمار
عملية مستحيلة تقنياً ومالياً.
ومن منظور علمي، يؤكد الخبير فى الجيولوجيا والبيئة يوسف الرضوان أن ما يحدث هو "تحريض زلزالي متعمد" في منطقة تقبع تاريخياً فوق فوالق نشطة، حيث إن تفجير مئات الأطنان قد يؤدي إلى انزلاقات تربة كبرى وتغيير دائم في طوبوغرافيا المنطقة.
وبناءً عليه، فإن إسرائيل بحسب الرضوان، لا تكتفي بتمشيط المنطقة عسكرياً، بل تعمل على إخراجها من الخدمة الإنسانية والعسكرية عبر تدمير تكوينها الصخري. (ارم نيوز)
بالصورة.. إنذارات جديدة بالإخلاء لـ13 قرية جنوبية
Lebanon 24
بالصورة.. إنذارات جديدة بالإخلاء لـ13 قرية جنوبية
29/04/2026 19:21:43
29/04/2026 19:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تفجير كبير في بلدة شمع سمع صداه في محتلف المناطق الجنوبية
Lebanon 24
"لبنان 24": تفجير كبير في بلدة شمع سمع صداه في محتلف المناطق الجنوبية
29/04/2026 19:21:43
29/04/2026 19:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: أين أنتم من تدمير القرى وتجريف الجنوب بعد وقف النار؟
Lebanon 24
الحاج حسن: أين أنتم من تدمير القرى وتجريف الجنوب بعد وقف النار؟
29/04/2026 19:21:43
29/04/2026 19:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتم تدمير كافة المنازل في القرى القريبة من حدودنا في لبنان
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتم تدمير كافة المنازل في القرى القريبة من حدودنا في لبنان
29/04/2026 19:21:43
29/04/2026 19:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد لحماية الأحداث يدعو لعدم اتخاذ أي اجراءات قضائية بحق قاصر تواصلت مع الناطق باسم جيش العدو
Lebanon 24
الاتحاد لحماية الأحداث يدعو لعدم اتخاذ أي اجراءات قضائية بحق قاصر تواصلت مع الناطق باسم جيش العدو
12:04 | 2026-04-29
29/04/2026 12:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"مقاولون إسرائيليون" دخلوا لبنان.. إليكم ما كشفته "هآرتس"
Lebanon 24
"مقاولون إسرائيليون" دخلوا لبنان.. إليكم ما كشفته "هآرتس"
12:00 | 2026-04-29
29/04/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دار الفتوى تردّ على "الكتابات والأبواق" التي تتطاول على المفتي دريان!
Lebanon 24
دار الفتوى تردّ على "الكتابات والأبواق" التي تتطاول على المفتي دريان!
11:59 | 2026-04-29
29/04/2026 11:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تسيير رحلات الحج... هذا ما أعلنه الحوت
Lebanon 24
عن تسيير رحلات الحج... هذا ما أعلنه الحوت
11:53 | 2026-04-29
29/04/2026 11:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف إسرائيليّ جنوباً.. تطورات ميدانية وهذا جديدها
Lebanon 24
قصف إسرائيليّ جنوباً.. تطورات ميدانية وهذا جديدها
11:43 | 2026-04-29
29/04/2026 11:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
