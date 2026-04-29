الحجار: تسريع المعاملات وتخفيف أعباء النازحين أولوية

جال والبلديات في دائرة نفوس ، ترافقه المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، حيث اطّلع على سير العمل وآلية إنجاز معاملات المواطنين، لا سيما أبناء بيروت إضافة إلى من مناطقهم، مشددا على "ضرورة تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة".



كما اطلع الوزير من مأموري نفوس ، ، صور، ، ، جباع وتبنين، على الصعوبات التي واجهوها خلال نقل السجلات من مناطقهم إلى للأحوال الشخصية في الوزارة في بيروت، وذلك بهدف حماية ملفات المواطنين وسجلاتهم من القصف .



وأعطى وزير الداخلية توجيهاته إلى مرعب ومأموري النفوس ب"ضرورة تقديم كل التسهيلات إلى الأهالي النازحين لإنجاز معاملاتهم، وتأمين كل ما يلزم لضمان العمل".



وأوضح أن "المديرية العامة للأحوال الشخصية في صدد اتخاذ إجراءات إضافية استثنائية لتسهيل أمور المواطنين".





كما استقبل الوزير الحجار في مكتبه النائب الياس ، وتم البحث في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية.

