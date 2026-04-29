لبنان

الحجار: تسريع المعاملات وتخفيف أعباء النازحين أولوية

Lebanon 24
29-04-2026 | 10:07
الحجار: تسريع المعاملات وتخفيف أعباء النازحين أولوية
جال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في دائرة نفوس بيروت، ترافقه المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، حيث اطّلع على سير العمل وآلية إنجاز معاملات المواطنين، لا سيما أبناء بيروت إضافة إلى النازحين من مناطقهم، مشددا على "ضرورة تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة".

كما اطلع الوزير الحجار من مأموري نفوس النبطية، مرجعيون، صور، ميس الجبل، جويا، جباع وتبنين، على الصعوبات التي واجهوها خلال نقل السجلات من مناطقهم إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية في الوزارة في بيروت، وذلك بهدف حماية ملفات المواطنين وسجلاتهم من القصف الإسرائيلي.

وأعطى وزير الداخلية توجيهاته إلى مرعب ومأموري النفوس ب"ضرورة تقديم كل التسهيلات إلى الأهالي النازحين لإنجاز معاملاتهم، وتأمين كل ما يلزم لضمان حسن سير العمل".

وأوضح أن "المديرية العامة للأحوال الشخصية في صدد اتخاذ إجراءات إضافية استثنائية لتسهيل أمور المواطنين".


كما استقبل الوزير الحجار في مكتبه النائب الياس حنكش، وتم البحث في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية.
مواضيع ذات صلة
مخلصو جمرك المصنع يطالبون بتسريع المعاملات لتأمين احتياجات الأسواق
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: عودة النازحين إلى قراهم أولوية للحكومة (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
طليس بعد لقائه محافظ البقاع: الوقوف إلى جانب النازحين أولوية وطنية
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: هناك تعويل كبير على وعي الناس لأنّ الأزمة كبرى والحرب يدفع ثمنها الجميع والدولة تقوم بكلّ جهودها وفق إمكاناتها لإنقاذ النازحين والتخفيف عن الناس والإجراءات لا تنجح إلا بتعاون جميع اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 19:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:04 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:59 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:53 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:43 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:18 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:04 | 2026-04-29
Lebanon24
12:00 | 2026-04-29
Lebanon24
11:59 | 2026-04-29
Lebanon24
11:53 | 2026-04-29
Lebanon24
11:43 | 2026-04-29
Lebanon24
11:25 | 2026-04-29
