عن غارات جويا ومجدل زون وطيردبا... وزراة الصحة تُعلن عن حصيلة الشهداء والجرحى

أعلنت ، أنّ الغارة الإسرائيليّة على بلدة - ، أدت إلى إستشهاد شخصين وإصابة 22، من بينهم 5 أطفال.

أما في ما يتعلّق بالغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة مجدل زون - قضاء صور مساء أمس، فأشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد إلى 9، من بينهم 3 مسعفين في الدفاع المدني اللبناني، إضافة إلى إصابة 17 شخصاً من بينهم 3 إناث.

كذلك، أعلنت وزارة الصحة أنّ الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة طيردبا - قضاء صور، أدت إلى استشهاد 3 نساء من بينهم طفلة، وإصابة 11 شخصاً من بينهم 3 أطفال و5 إناث.