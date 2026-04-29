إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عنصر في "حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّه "هاجم نحو 20 مقرًا ومبنى عسكريًا تابعًا لـ" " في الليلة الماضية".



وقال في بيان: "أمس الثلاثاء، رصدت قوات اللواء 226 بقيادة الفرقة 146، بواسطة طائرة مسيّرة مسلحة، عنصراً من "حزب الله" كان ينشط بالقرب من قواتنا في ، بشكل شكّل تهديدًا حقيقيًا لها".



وأضاف: "في إغلاق دائرة سريع، قامت القوات بمهاجمة العنصر والقضاء عليه باستخدام المسيّرة، أثناء محاولته الفرار على دراجة نارية".

#عاجل ‼️توثيق من كاميرا مسيّرة لقواتنا: مخرب من حزب الله يحاول الفرار على دراجة نارية ويتم عليه بواسطة قوات اللواء 226



⭕️جيش الدفاع هاجم نحو 20 مقرًا ومبنى عسكريًا تابعًا لمنظمة حزب الله الإرهابية خلال الليلة الماضية



⭕️أمس (الثلاثاء)، رصدت قوات اللواء 226… pic.twitter.com/SEpANjZfBM — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) April 29, 2026