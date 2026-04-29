هبة من الاتحاد الأوروبي لوزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة 45 مليون يورو

أعلن ووزارة عن تمويل جديد من الاتحاد بقيمة 45 مليون . ولأول مرة منذ سنوات عديدة، "سيجري تخصيص تمويل الاتحاد الأوروبي مباشرة عبر مؤسسة حكومية لبنانية. ويمثل هذا مرحلة جديدة في شراكتهما، إذ سيعملان بشكل أوثق مع المؤسسات الوطنية لتقديم الدعم للمواطنين في جميع أنحاء البلاد"، بحسب بيان للاتحاد الاوروبي.



وتم الإعلان في السرايا الحكومية، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، ووزير المالية ياسين جابر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال.



وأشار البيان الى أن "تمويل الاتحاد الأوروبي يشمل 40 مليون يورو لبرنامج "أمان" - وهو برنامج المساعدات النقدية الوطني في - لتغطية خمسة أشهر من المدفوعات لـ90 ألف أسرة لبنانية من أصل 150 ألف أسرة مؤهلة حاليا. وسيتم أيضا تخصيص 5 ملايين يورو إضافية لدعم الإصلاحات المؤسسية في ، بما في ذلك تحديث قاعدة بيانات المستفيدين لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأكثر الطرق فعالية".



وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية: "هذا الدعم المباشر من الاتحاد الأوروبي هو لحظة هامة من الثقة في المؤسسات الوطنية وفي الاجتماعية. فمن خلال برنامج أمان، نصل إلى الأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في جميع أنحاء البلاد بهدف واحد واضح ألا وهو الحد من الفقر وحماية الكرامة. ولا يقتصر هذا التمويل على تقديم المساعدات النقدية، بل هو استثمار في أنظمة أقوى، وبيانات أدق، وتنفيذ أكثر شفافية، بما يتماشى مع رؤية الإصلاح والتعافي لحكومة الرئيس ".



بدورها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي: "للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، يدخل الاتحاد الأوروبي في شراكة مباشرة مع . ويعكس هذا ثقتنا في وزارة الشؤون الاجتماعية وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات لتكون أكثر شمولا وفعالية في الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها".



وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، "سواء في أوقات الأزمات أو في مسيرة التعافي والإصلاح".

Advertisement