دار الفتوى تردّ على "الكتابات والأبواق" التي تتطاول على المفتي دريان!

انتقدت دار الفتوى في راشيا، في بيان، "بعض الكتابات والأبواق التي تتطاول على دار الفتوى في الجمهورية وبشخص مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان، في شأن مواقفه التي تريد لهذا الوطن الأمن والاستقرار ضمن والقانون وإقامة أفضل العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، ورفض ربط بالمحاور الخارجية، هذا وقد اشرأبت أبواق وتطاولت على سماحته كأنها هي الحريصة على الوطن فقط، ولها نقول: التاريخ لا يكذب".





أضافت: " فمن وقف مع النظام القاتل وأعوانه في لا يحق له أن يتحدث عن الوطنية وحماية لبنان، من حاول التطبيع مع النظام البائد لا يحق له أن يتحدث باسم السنة، من تحالف مع قتلة الشعب السوري تحت أي مسمى لا يحق له أن يتحدث عن الوطنية، من وقف مع محاولي الانقلاب على رئيس الحكومة لا يحق له ان يتحدث باسم الوطن، من وقف رماديا مع المتطاولين على رئاسة لا يحق له ان يتحدث باسم الوطن".





وتابعت: "نقول لهذه الأبواق، دار الفتوى لم تتحدث عن التطبيع مع العدو الصهيوني لا من قريب ولا من بعيد، وموقفها الديني واضح بشأن هذا العدو، وهو عدو . نقول لهذه الأبواق، إن دار الفتوى تريد وقف الحرب على لبنان فقط، وضمن مسار من دون غيره، وهي التي لم تتحدث عن التطبيع كذلك".





وسألت: "هل نترك لخيالات المرجفين أن ينالوا من المرجعية تحت افتراءات ودعايات كاذبة؟ ولذلك، نقول دار الفتوى في لبنان هي المرجعية المؤتمنة على دين الناس والحريصة على استقرار الوطن والمنافحة عن قضايا الأمة، وأولها ".





وقالت: "إن العدو الصهيوني عدو، وقضية فلسطين قضيتنا، لكنها ليست سوقا للبيع والشراء باسمها ورفع الشعارات لتمرير أجندات مشبوهة على حسابها من أجل مصالح حزبية وشخصية ونفعية، وللعلم فإن مفتي الجمهورية اللبنانية كان من أوائل من ناصر قضية فلسطين وحمل قضيتها والدفاع عنها، وللعلم أيضا فإن دار الفتوى هي المؤسسة الدينية الرسمية الأولى في لبنان، التي قدمت مساعدات لغزة وناصرت قضيتها. وكذلك، قدمت الدعم إلى وناصرت قضيتها. ولذلك، نقول للمرجفين".



