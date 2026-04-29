آخر قرار إسرائيلي يخصّ لبنان.. أمرٌ حُسمَ في تل أبيب

قالت ، الأربعاء، إنَّ الجيش قرر اتخاذ سلسلة إجراءات ميدانية وأمنية جديدة في ، من بينها تقليص مدة بقاء وهبوط المروحيات العسكرية داخل الأراضي ، في محاولة للحد من إمكانية رصدها واستهدافها من قبل " ".



ووفق الإذاعة، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة أوسع للتكتيكات العسكرية في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة بالطائرات المسيّرة المفخخة التي يطلقها الحزب ضد القوات في المنطقة الحدودية.



وأشارت إلى أن ممثلين عن الجيش عرضوا، خلال جلسة استماع سرية عُقدت هذا الأسبوع في الكنيست، مجموعة من التدابير الرامية إلى مواجهة هذا التهديد المتصاعد، خصوصاً على الشمالية.



وتضمنت الإجراءات المقترحة إدخال تحسينات على تجهيزات الجنود الفردية لزيادة القدرة على التعامل مع المسيّرات، عبر تزويدهم بمناظير خاصة وذخيرة شظايا من شأنها رفع احتمالات إصابة هذه الأهداف الجوية.



كذلك، قرر الجيش الإسرائيلي تقليص فترات هبوط المروحيات في إلى الحد الأدنى الممكن أثناء عمليات إجلاء الجرحى، بهدف تقليل فرص رصد مواقعها أو استهدافها من قبل حزب الله، وفق ما نقلته الإذاعة.



ويأتي ذلك بعد أيام من إصابة عسكريين إسرائيليين جراء هجوم نفذته طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت مروحية كانت تقوم بعملية إجلاء جرحى.



ويكثف "حزب الله" هجماته باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ ضد مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، رداً على خروقات المستمرة للهدنة.





