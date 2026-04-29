|
لبنان
آخر قرار إسرائيلي يخصّ لبنان.. أمرٌ حُسمَ في تل أبيب
Lebanon 24
29-04-2026
|
12:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
إذاعة الجيش الإسرائيلي
، الأربعاء، إنَّ الجيش قرر اتخاذ سلسلة إجراءات ميدانية وأمنية جديدة في
جنوب لبنان
، من بينها تقليص مدة بقاء وهبوط المروحيات العسكرية داخل الأراضي
اللبنانية
، في محاولة للحد من إمكانية رصدها واستهدافها من قبل "
حزب الله
".
ووفق الإذاعة، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة أوسع للتكتيكات العسكرية في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة بالطائرات المسيّرة المفخخة التي يطلقها الحزب ضد القوات
الإسرائيلية
في المنطقة الحدودية.
وأشارت إلى أن ممثلين عن الجيش
الإسرائيلي
عرضوا، خلال جلسة استماع سرية عُقدت هذا الأسبوع في الكنيست، مجموعة من التدابير الرامية إلى مواجهة هذا التهديد المتصاعد، خصوصاً على
الجبهة
الشمالية.
وتضمنت الإجراءات المقترحة إدخال تحسينات على تجهيزات الجنود الفردية لزيادة القدرة على التعامل مع المسيّرات، عبر تزويدهم بمناظير خاصة وذخيرة شظايا من شأنها رفع احتمالات إصابة هذه الأهداف الجوية.
كذلك، قرر الجيش الإسرائيلي تقليص فترات هبوط المروحيات في
لبنان
إلى الحد الأدنى الممكن أثناء عمليات إجلاء الجرحى، بهدف تقليل فرص رصد مواقعها أو استهدافها من قبل حزب الله، وفق ما نقلته الإذاعة.
ويأتي ذلك بعد أيام من إصابة عسكريين إسرائيليين جراء هجوم نفذته طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت مروحية كانت تقوم بعملية إجلاء جرحى.
ويكثف "حزب الله" هجماته باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ ضد مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، رداً على خروقات
إسرائيل
المستمرة للهدنة.
قرار إسرائيلي جديد يخصّ بيروت.. إقرأوا آخر خبر
جنبلاط التقى البزري ومنيمنة وخلف... ها ما تم بحثه
"ترندات" يروّجون لها كثيرًا… لكن الواقع مختلف
من الجيش الإسرائيلي.. تحذير لعناصر "الحزب": أعذر من أنذر
عمليات جديدة لـ"حزب الله"... هذا ما استهدفه مساءً
ماذا سيشهد لبنان في أيار؟ هذا ما قيلَ في إسرائيل
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
مذيعة وملكة جمال سابقة تُطلق للمرة الثالثة! (فيديو)
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
نُقل بشكل عاجل إلى العناية المركزة.. ممثل شهير ابن الـ 30 عاما يتعرّض لذبحة صدرية حادة (صور)
13:58 | 2026-04-29
جنبلاط التقى البزري ومنيمنة وخلف... ها ما تم بحثه
13:53 | 2026-04-29
"ترندات" يروّجون لها كثيرًا… لكن الواقع مختلف
13:51 | 2026-04-29
من الجيش الإسرائيلي.. تحذير لعناصر "الحزب": أعذر من أنذر
13:46 | 2026-04-29
عمليات جديدة لـ"حزب الله"... هذا ما استهدفه مساءً
13:45 | 2026-04-29
ماذا سيشهد لبنان في أيار؟ هذا ما قيلَ في إسرائيل
13:38 | 2026-04-29
تكتل "لبنان القوي" تقدم بسؤال الى الحكومة حول ملف الفيول وهدر المال العام
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
