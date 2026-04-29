تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اجتماع في بلدية صيدا لتعزيز التنسيق وتطوير الاستجابة لا سيما في مجال الدعم النفسي الاجتماعي

Lebanon 24
29-04-2026 | 13:16
A-
A+
اجتماع في بلدية صيدا لتعزيز التنسيق وتطوير الاستجابة لا سيما في مجال الدعم النفسي الاجتماعي
اجتماع في بلدية صيدا لتعزيز التنسيق وتطوير الاستجابة لا سيما في مجال الدعم النفسي الاجتماعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عُقد في بلدية صيدا اجتماع تنسيقي بدعوة من خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات، بمشاركة رئيس البلدية صيدا، و أعضاء من المجلس البلدي، ومديرة الخلية، إلى جانب فريق العمل، وحضور ممثلين عن المؤسسات والجمعيات الشريكة المعتمدة والمسجّلة لدى وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي، والعاملة ضمن القطاعات/المجموعات (Sectors/Clusters)، ولا سيّما (CP, MHPSS, GBV, Education)، وذلك في إطار خطة الاستجابة للأزمة (LRP).

ويأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة سير العمل الميداني في مراكز الإيواء والمجتمع المضيف، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، في ظل استمرار الضغط الناتج عن الأوضاع الراهنة.

وأكد رئيس البلدية خلال الاجتماع، أهمية "تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية"، مشدداً على "دور البلدية كمنصة محلية جامعة لتوحيد الجهود وضمان تكاملها، بما يساهم في تحسين فعالية الاستجابة والحد من الازدواجية في تقديم الخدمات".

كما تم خلال اللقاء عرض واقع التدخلات الحالية ضمن القطاعات المختلفة، ومناقشة سبل تطوير آليات العمل، لا سيّما في ما يتعلق بتبادل المعلومات، وتحسين إدارة البيانات، وضمان وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر حاجة، بالتوازي مع مراعاة احتياجات المجتمع المضيف.

وشدّد المجتمعون على "ضرورة الالتزام بالأطر التنظيمية المعتمدة ضمن خطة الاستجابة LRP، وتعزيز العمل ضمن نظام القطاعات، بما يضمن توزيعاً عادلاً ومنهجياً للمساعدات والخدمات".

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على الاستمرار في عقد اللقاءات التنسيقية الدورية، وتعزيز قنوات التواصل بين جميع الشركاء، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزّز من قدرة مدينة صيدا على الاستجابة الفاعلة للأزمة.
Advertisement
إدارة مخاطر الكوارث

الشؤون الاجتماعية

المجلس البلدي

إدارة البيان

صيدا على

الكوارث

التزام

المعن

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24