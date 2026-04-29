اجتماع في بلدية صيدا لتعزيز التنسيق وتطوير الاستجابة لا سيما في مجال الدعم النفسي الاجتماعي

عُقد في بلدية اجتماع تنسيقي بدعوة من خلية والأزمات، بمشاركة رئيس البلدية صيدا، و أعضاء من ، ومديرة الخلية، إلى جانب فريق العمل، وحضور ممثلين عن المؤسسات والجمعيات الشريكة المعتمدة والمسجّلة لدى وزارتي والتربية والتعليم العالي، والعاملة ضمن القطاعات/المجموعات (Sectors/Clusters)، ولا سيّما (CP, MHPSS, GBV, Education)، وذلك في إطار خطة الاستجابة للأزمة (LRP).



ويأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة سير العمل الميداني في مراكز الإيواء والمجتمع المضيف، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، في ظل استمرار الضغط الناتج عن الأوضاع الراهنة.



وأكد رئيس البلدية خلال الاجتماع، أهمية "تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية"، مشدداً على "دور البلدية كمنصة محلية جامعة لتوحيد الجهود وضمان تكاملها، بما يساهم في تحسين فعالية الاستجابة والحد من الازدواجية في تقديم الخدمات".



كما تم خلال اللقاء عرض واقع التدخلات الحالية ضمن القطاعات المختلفة، ومناقشة سبل تطوير آليات العمل، لا سيّما في ما يتعلق بتبادل المعلومات، وتحسين إدارة البيانات، وضمان وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر حاجة، بالتوازي مع مراعاة احتياجات المجتمع المضيف.



وشدّد المجتمعون على "ضرورة الالتزام بالأطر التنظيمية المعتمدة ضمن خطة الاستجابة LRP، وتعزيز العمل ضمن نظام القطاعات، بما يضمن توزيعاً عادلاً ومنهجياً للمساعدات والخدمات".



وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على الاستمرار في عقد اللقاءات التنسيقية الدورية، وتعزيز قنوات التواصل بين جميع الشركاء، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزّز من قدرة مدينة الاستجابة الفاعلة للأزمة.

Advertisement