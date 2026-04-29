"وحدة إدارة مخاطر الكوارث" تنشر العدد الجديد للنازحين في مراكز الإيواء وحصيلة الشهداء والجرحى

أعلنت "وحدة " في السرايا الكبيرة، في تقريرها اليومي، أن "العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء وصل غلى 117126 والعدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء 30723، في حين ارتفعت حصيلة إلى 2534 والجرحى إلى 7863".

