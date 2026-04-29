لبنان

ماذا سيشهد لبنان في أيار؟ هذا ما قيلَ في إسرائيل

29-04-2026 | 13:45
ماذا سيشهد لبنان في أيار؟ هذا ما قيلَ في إسرائيل
كان لافتاً حديث الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن طلبه من رئيس الوزراء الإسرائيلي دونالد ترامب كبح الهجمات على لبنان.
 

وفي حديث عبر القناة الـ"12" الإسرائيلية، قال ترامب إنه "طلب من نتنياهو العمل في لبنان بحذر أكبر وعدم إسقاط مبان فذلك يضر بصورة إسرائيل"، معتبراً أن "إيران دمرت لبنان من خلال ذراعها حزب الله".
 

وأضاف: "أحب لبنان وقيادته والمشكلة هي حزب الله".
 

كلام ترامب يأتي بعد إعلان هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، أن إسرائيل  حددت جدولاً زمنياً ضيق للمحادثات مع لبنان، يتمثل في مدة لا تتجاوز أسبوعين، للتوصل إلى اتفاق فعلي بين الجانبين.
 

وأكدت الهيئة أن إسرائيل تربط بين اتفاق وقف إطلاق النار الحالي الممدد حتى منتصف أيار المقبل، وضرورة التوصل إلى "اتفاق حقيقي مع لبنان".
 

ونقلت الهئية عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر إسمه قوله: "لا يمكننا الانتظار إلى الأبد.. سنمنح فرصة إضافية للمفاوضات لمدة أسبوعين فقط".
 

وتشير تقديرات إسرائيلية بحسب الهيئة إلى أن "عدم تحقيق تقدم ملموس خلال هذه الفترة سيؤدي إلى استئناف القتال وشن عمليات عسكرية مكثفة ضد حزب الله في جنوب لبنان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 02:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 02:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 02:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما ينتظر فضل شاكر والأسير في السادس من شهر أيار المقبل
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 02:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-04-29
Lebanon24
16:50 | 2026-04-29
Lebanon24
16:39 | 2026-04-29
Lebanon24
16:35 | 2026-04-29
Lebanon24
16:30 | 2026-04-29
Lebanon24
16:15 | 2026-04-29
