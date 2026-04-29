ماذا سيشهد لبنان في أيار؟ هذا ما قيلَ في إسرائيل

كان لافتاً حديث الرئيس الأميركيّ ، اليوم الأربعاء، عن طلبه من كبح الهجمات على .



وفي حديث عبر القناة الـ"12" ، قال ترامب إنه "طلب من العمل في لبنان بحذر أكبر وعدم إسقاط مبان فذلك يضر بصورة "، معتبراً أن " دمرت لبنان من خلال ذراعها ".



وأضاف: "أحب لبنان وقيادته والمشكلة هي حزب الله".



كلام ترامب يأتي بعد إعلان هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، أن إسرائيل حددت جدولاً زمنياً ضيق للمحادثات مع لبنان، يتمثل في مدة لا تتجاوز أسبوعين، للتوصل إلى اتفاق فعلي بين الجانبين.



وأكدت الهيئة أن إسرائيل تربط بين اتفاق وقف إطلاق النار الحالي الممدد حتى منتصف أيار المقبل، وضرورة التوصل إلى "اتفاق حقيقي مع لبنان".



ونقلت الهئية عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر إسمه قوله: "لا يمكننا الانتظار إلى الأبد.. سنمنح فرصة إضافية للمفاوضات لمدة أسبوعين فقط".



وتشير تقديرات إسرائيلية بحسب الهيئة إلى أن "عدم تحقيق تقدم ملموس خلال هذه الفترة سيؤدي إلى استئناف القتال وشن عمليات عسكرية مكثفة ضد حزب الله في ".