جنبلاط التقى البزري ومنيمنة وخلف... ها ما تم بحثه

استكمل رئيس النائب تيمور ، مباحثاته مع ، حيث التقى في مجلس النواب النائب عبد الرحمن البزري، ثم النائبين إبراهيم منيمنة وملحم خلف، في حضور أعضاء "اللقاء " النواب: أكرم شهيّب، ووائل أبو فاعور، وراجي السعد.



وفي اللقاءين، أكد "اللقاء الديمقراطي" أن "من واجب حماية وتحرير أرضه وإعادة الاستقرار"، مشيرا إلى "أهمية المسار التفاوضي والحاجة إلى التوصل إلى اتفاق أمني، على غرار اتفاقية الهدنة أو تحديثها، للتوصل إلى وقف نهائي لاطلاق النار".



كما شدد "اللقاء الديمقراطي" على "ضرورة وأد الخطاب التحريضي وإقفال الباب أمام أي فتنة داخلية".



وأكد النائب جنبلاط "التمسك باتفاق ، الذي مبدأ حصرية السلاح في يد الدولة "، على أن يستكمل جولته في اجتماعات أخرى بهدف إنشاء شبكة أمان وطني تحمي لبنان.

