Najib Mikati
جنبلاط التقى البزري ومنيمنة وخلف... ها ما تم بحثه

29-04-2026 | 13:58
جنبلاط التقى البزري ومنيمنة وخلف... ها ما تم بحثه
استكمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، مباحثاته مع القوى السياسية، حيث التقى في مجلس النواب النائب عبد الرحمن البزري، ثم النائبين إبراهيم منيمنة وملحم خلف، في حضور أعضاء "اللقاء الديمقراطي" النواب: أكرم شهيّب، ووائل أبو فاعور، وراجي السعد.

وفي اللقاءين، أكد "اللقاء الديمقراطي" أن "من واجب الدولة اللبنانية حماية لبنان وتحرير أرضه وإعادة الاستقرار"، مشيرا إلى "أهمية المسار التفاوضي والحاجة إلى التوصل إلى اتفاق أمني، على غرار اتفاقية الهدنة أو تحديثها، للتوصل إلى وقف نهائي لاطلاق النار".

كما شدد "اللقاء الديمقراطي" على "ضرورة وأد الخطاب التحريضي وإقفال الباب أمام أي فتنة داخلية".

وأكد النائب جنبلاط "التمسك باتفاق الطائف، الذي أرسى مبدأ حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية"، على أن يستكمل جولته في اجتماعات أخرى بهدف إنشاء شبكة أمان وطني تحمي لبنان.
Advertisement
