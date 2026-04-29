فيديو للسيدة الأولى مع شقيقة آمال خليل: "دمها ما بروح ضيعان"

نشر الإعلامي إبراهيم ضاوي عبر حسابه على " " مقطع فيديو للسيدة الأولى نعمت عون خلال تأديتها واجب العزاء باستشهاد الزميلة ، وذلك في مبنى جمعية التوجيه والتخصص العلمي - الجناح.

وأكدت عون خلال حديث لها مع ، شقيقة الشهيدة، أنّ بيت رئيس الجمهورية في الجنوب، وأضافت: "دمنا جنوبي وحياتنا بالجنوب وتاريخنا في الجنوب".

وأضاف: "ما تفكروا نحنا بعاد عنكن.. نحنا شبعنا موت.. نحنا ايدنا وايدكن سوا وصوتنا وصوتكن بدنا نوقف ونقول منرفض هيدا الواقع.. منستحق الحياة ودم آمال ما بروح ضيعان".

من ناحيتها، طالبت زينب خليل عبر أن يأخذ "حق شقيقتها".