في جنوب لبنان.. هكذا ستتصدى إسرائيل لدرونات "الحزب" الجديدة شاهدوا الفيديو

IDF troops invading now trying to improvise solutions to counter Hezbollah drones. pic.twitter.com/qzkFnT74IX — Clash Report (@clashreport) April 29, 2026

وبحسب التقرير، أظهرت مقاطع متداولة على الإنترنت آلية إسرائيلية من طراز HMMWV مزودة بإطار خفيف مغطى بشبك، صُمّم لاعتراض المسيّرات الانتحارية الصغيرة قبل وصولها إلى هيكل المركبة. كما تضمن الفيديو مشهداً تجريبياً يُظهر طائرة مسيّرة تصطدم بالبنية الشبكية بدلاً من إصابة الآلية مباشرة.ويأتي هذا التطور مع تزايد استخدام لمسيّرات FPV في استهداف الأفراد والمعدات ، ما دفع القوات الإسرائيلية إلى اعتماد وسائل دفاعية منخفضة الكلفة وسريعة النشر، شبيهة بتلك التي استخدمت على نطاق واسع في الجبهات الأوكرانية.وأشار التقرير إلى أن المنظومة التي ظهرت على الآلية الإسرائيلية تتألف من هيكل خفيف نسبياً وشبك مرن مشدود فوقه، والهدف منها إما عرقلة المسيّرة مادياً أو دفعها إلى الانفجار على مسافة أكثر أماناً من المركبة. إلا أن الموقع لفت إلى أن النسخة الإسرائيلية تبدو أقل صلابة من النماذج المستخدمة في ، التي غالباً ما تعتمد هياكل معدنية أكثر متانة.ورغم أن هذا النوع من الحماية قد يخفف خطر الإصابة المباشرة للآلية، فإن التقرير يرى أنه لا يوفر حماية كاملة للعناصر المكشوفين، خصوصاً في المركبات المفتوحة من الخلف مثل الآلية التي ظهرت في التسجيل.ويعكس انتشار هذه الوسائل الدفاعية الارتجالية، بحسب التقرير، اتساع دور مسيّرات FPV في أكثر من ساحة قتال، في وقت لا تزال فيه أنظمة الحرب الإلكترونية غير متوافرة بالتساوي ولا تحقق فعالية موحدة، بينما تبقى أنظمة الحماية النشطة مرتفعة الكلفة ومحدودة الانتشار.ولفت التقرير أيضاً إلى أن بحثت في تكييف منظومة "تروفي" المطوّرة من شركة رافائيل لمواجهة التهديدات الجوية، بما فيها المسيّرات، لكن فعاليتها الفعلية ضد مسيّرات FPV في العمليات الجارية لا تزال غير واضحة.