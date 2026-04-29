أول صورة لأشرف دبور بعد إطلاق سراحه مساء.. شاهدوها

بعد إطلاق سراحه، مساء اليوم الأربعاء، إثر توقيفه من قبل اللبناني في مطار فجراً عملاً بمذكرة صادرة بحقه، نشرَ السفير الفلسطيني السابق في أشرف دبور صورة له عبر حسابه على " " مُحاطاً بعدد من الشبان خلال زيارته نصباً تذكارياً للثورة في لبنان.



وفي تعليق له على الصورة، قال دبور: "الدعاء والعهد بالاستمرار في النضال والثورة حتى النصر أمام الأكرم منّا جميعاً".

وتم إخلاء سبيل دبور بقرارٍ من مدعي عام التمييز بالانابة بيار فرنسيس بعد التحقيق معه في المباحث الجنائية وتقديمه كافة الدفوع حول التهم التي وجهت اليه.

وبحسب المعلومات، فإن توقيف دبور جاء على خلفية تهم تتعلق بـ"فساد مالي" تتصل بفترة عمله في سفارة ببيروت.

