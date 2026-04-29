بشأن البنزين.. خبر جديد يكشف "شكوى"

وصلت في الآونة الأخيرة شكاوى إلى أصحاب محطات محروقات ومعنيين في قطاع بشأن نوعية البنزين المعتمد ضمن مع شكوك حول "دقة العدادات" الموجودة ضمن تلك المرافق.



وتأتي تلك الشكاوى في ظلّ تكبد المواطنين تكاليف إضافية مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، في حين أن "البنزين الرديء" قد يحترق سريعاً وبالتالي زيادة فاتورة المحروقات على المواطن.



في المقابل، قالت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات لـ" " إنَّ البنزين الذي يدخل إلى يخضع للرقابة والفحص، مشيرة إلى أنَّه من حق المواطن الحصول على بنزين جيد وغير مغشوش مثلما حصل في محطات عديدة سابقاً.



وأكدت المصادر أنَّ الرقابة مستمرة على المحطات من قبل الجهات المعنية، وبالتالي فإن أي تلاعب سيُكشف حُكماً.

Advertisement