لبنان يتمسّك بـ فرصة واشنطنوبوقف النار قبل المفاوضات

حسم الرئيس جوزاف عون الموقف اللبناني بربط أي تفاوض مباشر بالتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، بانتظار أن تحدد ساعة الصفر الدبلوماسية.

وأشار أمام وفد الهيئات الاقتصادية إلى أن الملف اللبناني طاولة الرئيس الأميركي ، معتبرًا أنها "فرصة علينا الاستفادة منها للعبور ببلدنا إلى شاطئ الأمان والسلام".

وأضاف: "في كل خطوة اتخذتها في ما يتعلق بالمفاوضات كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام".

أما بشأن الانتقادات القائلة إن وافق، بموجب البيان الأميركي الصادر في أعقاب المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح حرية استكمال اعتداءاتها، فأوضح عون أن هذا النص ورد في بيان الأميركية، وهو ذاته الذي اعتمد في تشرين الثاني 2024 وحظي حينها بموافقة جميع الأطراف.

ورد كلام رئيس الجمهورية ببيان جاء فيه : "مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس، إلا أن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق تشرين الثاني عام 2024 وموضوع المفاوضات".



وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله: "نجدّد التأكيد أن محاولة العدو إقامة حزام أمني على أرضنا واستنساخ انطوان لحد جديد في المنطقة سنسقطها بتضحيات المقاومة وصمود شعبنا". أضاف: "وأمام مشهد القتل اليومي للمدنيين العزل في الجنوب والتدمير الممنهج لقرانا الحدودية على السلطة وأدواتها الخروج الفوري من الخيارات التنازلية والكفّ عن خطاب التحريض والتخوين واستعداء جزء كبير من اللبنانيين، لما يؤديه من خدمة للعدو من جهة، وتهديده للاستقرار وصيغة لبنان التشاركية التي كرّسها اتفاق الطائف من جهة أخرى".



الموقف والاسرائيلي

في المقابل، بدا واضحاً أن واشنطن لم تخط بعد في اتجاه ترتيب لقاءات ثنائية أو ثلاثية على المسار اللبناني الإسرائيلي، إذ إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى أمس تقارير صحافية عن زيارة مجدولة لنتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل. ولكن الوضع في لبنان كان في صلب أبحاث اجتماع الحكومة المصغرة أمس.

وفي السياق، تحدثت تقارير إسرائيلية عن "خطر على حياة" الرئيس اللبناني جوزف عون لأنه يصرّ على التفاوض مع تل أبيب. وبحسب تقرير نشرته "القناة 12" الإسرائيلية، عرضت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست تقييمًا أمنيًا تضمن معطيات حساسة، أُجيز نشر جزء منها، أبرزها أن انخراط الرئيس اللبناني في مسار التفاوض مع إسرائيل "قد يعرّض حياته للخطر".

ونقل في المقابل عن مصادر لبنانية معنية أن التقارير هذه تؤخذ على محمل الجدّ في قصر بعبدا لكن هذا لا يعني أنّ الرئيس في وارد التراجع.

وأعلن وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر "اننا سننسحب من لبنان عندما تكون هناك سلطة فعلية للحكومة والجيش"، مؤكداً أن " يخالف إرادة الحكومة ".

Advertisement