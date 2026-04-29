لبنان

دعم عربي للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل

Lebanon 24
29-04-2026 | 22:46
دعم عربي للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": يحظى المسار الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية جوزف عون في الذهاب إلى خيار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بغطاءٍ عربي تبلغه مختلف الأفرقاء السياسيين، ممن حظوا بلقاءاتٍ أخيرة مع موفدين عرب إلى لبنان أو عبر ممثلي البعثات الديبلوماسية المعتمدة.
وتكشف مصادر ديبلوماسية أن الغطاء وتالياً الدعم لا يتعلق بمسار المفاوضات المباشرة الذي اختاره لبنان، علماً أنه لم يتفرد بهذا الخيار باعتبار أنه كان مكان تشاورٍ مع الدول الصديقة ومع الأفرقاء الداخليين الذين لم يرفضوا مبدأ التفاوض ولو رسموا إطاراً لما يرونه مناسباً على ضوء مخاوف وهواجس تستند إلى اعتباراتٍ كثيرة فحسب، بل أن هذين الغطاء والدعم يشملان في الواقع موقع الرئاسة الاولى ومن يشغله كما موقع الرئاسة الثالثة ومن يشغله أيضاً، خصوصاً بعد الاستهداف الذي طاولهما نتيجة الحقن الداخلي.
وطاول هذا الدعم العربي على الأقل وعلى نحوٍ لا يقل أهميةً وتأثيراً لموقع رئيس مجلس النواب نبيه بري وشخصه، خصوصاً في ضوء الدور الذي لعبه في لجم الانجراف الخطير إلى فتنةٍ طائفية ومذهبية داخلية مهلكة بدت ماثلةً في التظاهرة التي قام بها مناصرون لـ"حزب الله" أمام السرايا الحكومية في 10 نيسان الجاري، ورمي اتهامات تخوين في حق رئيس الحكومة.
 
فما يمثله بري من عقلانية وحكمة إزاء انزلاقات شقه الآخر في الثنائي الشيعي على رغم ملاحظاتٍ وانتقادات داخلية له في شكل خاص على خلفية ملفاتٍ داخلية عدة، تنحسر أمام الارتكابات الخاطئة والخطيرة التي يقوم بها الطرف الآخر من الثنائي وتقوّي موقع بري ودوره أكثر من أي وقتٍ مضى على قاعدة أنه يشكل بيضة القبان إزاء ما يجري. ويكتسب بري تقديراً  لدوره في شكل خاص على خلفية التماهي الكلي المعلن والمجاهر به الذي أظهره شريكه في الثنائي الشيعي مع إيران وخوض معركتها إلى جانب خوض حرب السعي إلى إخضاع لبنان وقرار سلطته للقرار الايراني، الأمر الذي يلقى استهجاناً بالغاً وغير مقبول في كل أدبيات دول المنطقة إلى جانب الدول الغربية على حدٍّ سواء، خصوصاً أن الحوار معه قد يكون غير مجد وصعب على لبنان على ضوء مواقف مرجعيته . وتالياً فان المحافظة على بري كشريكٍ لا غنى عنه مع الأهمية المضاعفة لدوره في هذه الظروف والذي ازدادت مفاعيله أكثر فأكثر وحظيت بتوصياتٍ خاصة إلى الجميع بالتنبه إلى دوره والاستثمار فيه، خصوصاً في هذه المرحلة باعتباره ناظماً للعلاقات مع بقية الطوائف وحامياً لها وصمام أمان لا بد منه.
