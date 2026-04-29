لبنان

بشأن لبنان.. هذا ما طلبه ترامب من نتنياهو

Lebanon 24
29-04-2026 | 23:42
بشأن لبنان.. هذا ما طلبه ترامب من نتنياهو
طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضرورة أن تقتصر الهجمات على لبنان على ضربات "دقيقة" وتجنب استئناف الحرب بشكل كامل.

وقال ترامب في تصريحات هاتفية لموقع "أكسيوس" الأميركي: "أخبرت نتنياهو أنه يجب أن ينفذ الأمر بحذر أكبر، لا أن يدمر المباني. لا يستطيع فعل ذلك. إنه أمر مريع للغاية ويسيء إلى صورة إسرائيل".

وأكد الرئيس الأميركي على "إعجابه بلبنان وقيادته، وإيمانه بقدرة البلاد على النهوض من جديد"، وتابع: "إيران دمرت لبنان. وكيلها حزب الله دمر لبنان. عندما يُقضى على إيران سيُقضى على حزب الله تلقائيا".
