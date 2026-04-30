في جويا.. استئناف أعمال البحث عن مفقودين

استأنفت فرق من الدفاع المدني صباحا، أعمال البحث صباحا عن مفقودين في ، جراء الغارة المعادية أمس، حيث كانت تمكنت من سحب جثث 5 .



وفي متابعة للغارة على باتوليه، تم استهداف محطة مياه في البلدة، ما أدى إلى تدميرها وتوقف أعمال الضخ عن ما تبقى من سكان فيها.



كما أقدمت قوات الجيش الاسرائيلي على نسف منتجع البياض السياحي.



من جهة أخرى، حلّق الطيران المسيّر الاسرائيلي فجرا، فوق منطقة صور.

Advertisement