رفع سعر الدولار: خبر دقيق أم رسالة سياسية؟

رأى والمالي أنّ الحديث عن تحرير سعر صرف الدولار في "لا صحة له"، مُستغرباً الكلام الذي صدر في هذا الإطار مؤخراً من أجل إثارة البلبلة لا أكثر ولا أقل.

غبريل، وفي حديثٍ عبر " "، قال إنَّ مستمرّ في تأمين الدولار للسوق، مشيراً إلى أنَّ الهدف من بث الشائعات هو إثارة بلبلة في السوق المالية من ناحية، وإيصال رسالة سياسية تواجهُ المسار الجديد الذي اعتمدهُ رئيس الجمهورية .

ووجد غبريل أيضاً أن الحكومة استطاعت مراكمة ملايين الدولارات من الرسم الذي فرضته على صفيحة البنزين لتمويل زيادات الرواتب التي لم تبدأ بدفعها بعد بانتظار إقرار مجلس النواب لمشروع القانون ابذي يرفع الضريبة على القيمة المضافة من 11 بالمئة الى 12 بالمئة، مشيراً إلى أنّ المضي بتلك الزيادات يتطلب اولا تأمين الأموال لتغطية هذه النفقات.



