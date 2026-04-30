ارتفاع في أسعار البنزين اليوم.. ماذا عن المازوت والغاز؟

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 6 ألاف ليرة فيما تراجع سعر المازوت 32 ألف ليرة واستقر سعر قارورة وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 2.391.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 2.432.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 2.362.000 ليرة لبنانية: 1.639.000 ليرة لبنانية