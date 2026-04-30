تناقضات "القوات" بين بعبدا ومعراب... ورسائل متضاربة في يوم واحد

30-04-2026 | 02:15
تناقضات القوات بين بعبدا ومعراب... ورسائل متضاربة في يوم واحد
رصدت أوساط سياسية تبايناً لافتاً في مواقف حزب "القوات اللبنانية" خلال الساعات الماضية، سواء في مقاربة ملف العلاقة مع إسرائيل أو في التعاطي مع ملف التعيينات القضائية، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الرسائل التي أرادت معراب توجيهها في أكثر من اتجاه.

ففي وقت نُقل عن رئيس الحزب سمير جعجع دعمه لفكرة حصول لقاء سريع بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خرج النائب ملحم رياشي من قصر بعبدا ليؤكد أن "مثل هذه اللقاءات لا تحصل في بداية الطريق بل في نهايته"، في موقف بدا أقل اندفاعاً وأكثر حذراً.

ولم يقتصر التباين على الملف السياسي، إذ أشارت مصادر متابعة إلى أن الحزب الذي طالب نائب رئيسه جورج عدوان صباحاً بتأجيل تعيين المدعي العام التمييزي خلال جلسة الحكومة، عاد وأبلغ رئيس الحكومة دعمه لتصويت وزرائه لمصلحة تعيين القاضي أحمد رامي الحاج في المنصب، ما اعتُبر تبدلاً سريعاً في المقاربة خلال يوم واحد.

وترى الأوساط نفسها أن المشهد يعكس محاولة "القوات" إبقاء هامش واسع للمناورة السياسية، بين خطاب موجه إلى الداخل وآخر إلى الخارج، في مرحلة شديدة الحساسية سياسياً وقضائياً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
نيويورك تايمز: شركات الشحن تواجه ارتباكا بشأن مضيق هرمز على خلفية رسائل متضاربة من الإيرانيين والأميركيين
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي عن المفاوضات بين لبنان واسرائيل: هذا ليس مجرد يوم واحد والعملية ستستغرق وقتاً
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة مؤثرة من ريتا حايك وسط التصعيد الأخير: "كلنا هدف واحد"
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويوك تايمز": أبرزت الرسائل المتضاربة التي عُرضت في المؤتمر الصحفي الذي عقده البنتاغون االمأزق الذي يواجه أميركا في إيران
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:36 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:55 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-04-30
Lebanon24
05:40 | 2026-04-30
Lebanon24
05:32 | 2026-04-30
Lebanon24
05:29 | 2026-04-30
Lebanon24
05:23 | 2026-04-30
Lebanon24
05:18 | 2026-04-30
