صليبا: تأخير المفاوضات يخدم إسرائيل و"حزب الله" يخترق الاتفاقيات

30-04-2026 | 02:17
صليبا: تأخير المفاوضات يخدم إسرائيل وحزب الله يخترق الاتفاقيات
اعتبرت النائبة نجاة عون صليبا، في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أن أي تأخير في إطلاق مسار المفاوضات يخدم مصلحة الجانب الإسرائيلي الذي يستغل الوقت لفرض معادلات ميدانية جديدة.

وأشارت صليبا إلى أن رئيس الجمهورية مصمم على اعتماد المسار الدبلوماسي في التفاوض المباشر مع إسرائيل، مؤكدة أنه الخيار الوحيد المتاح، مع التشديد على ضرورة توحيد القرار الداخلي لمواجهة الاستحقاقات المقبلة.
 
وأعربت عن أسفها للتحديات التي تواجه الرئيس عون، منتقدة ما وصفته بـ"خروقات حزب الله المتكررة" للاتفاقيات التي كان ينبغي تجاوزها للمضي قدماً في مواجهة المطالب الإسرائيلية.

كما جددت التأكيد أن الحزب ينفذ مصالح إيران على الأراضي اللبنانية، معتبرة أي عمل عسكري له منذ الثاني من آذار خارجاً عن القانون والشرعية.
 
وختمت صليبا بتأكيد الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية في رفضه تفاوض أي جهة بالنيابة عن لبنان، وفي إصراره على فصل مسار التفاوض مع إسرائيل عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، معتبرة أن هناك فرصة كبيرة لاستعادة البلد بعيداً عن الحروب.
Advertisement
إسرائيل غير جدية في مسار المفاوضات و"حزب الله" يهدد بالتحلل من اتفاق وقف النار
وكالة "تسنيم" الإيرانيّة: هجمات متزامنة من إيران و"حزب الله" باتّجاه إسرائيل
إسرائيل تغتال الصف القيادي و"حزب الله" يمتنع عن النعي
الحوثيون: الهجوم على إسرائيل تم تنفيذه بعملية مشتركة مع الحرس الثوري و"حزب الله"
