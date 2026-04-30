صليبا: تأخير المفاوضات يخدم إسرائيل وحزب الله يخترق الاتفاقيات

اعتبرت النائبة نجاة عون صليبا، في حديث إلى "صوت كلّ "، أن أي تأخير في إطلاق مسار المفاوضات يخدم مصلحة الجانب الذي يستغل الوقت لفرض معادلات ميدانية جديدة.



وأشارت صليبا إلى أن رئيس الجمهورية مصمم على اعتماد المسار الدبلوماسي في التفاوض المباشر مع ، مؤكدة أنه الخيار الوحيد المتاح، مع التشديد على ضرورة توحيد القرار الداخلي لمواجهة الاستحقاقات المقبلة.

وأعربت عن أسفها للتحديات التي تواجه ، منتقدة ما وصفته بـ"خروقات المتكررة" للاتفاقيات التي كان ينبغي تجاوزها للمضي قدماً في مواجهة المطالب .



كما جددت التأكيد أن الحزب ينفذ مصالح الأراضي ، معتبرة أي عمل عسكري له منذ الثاني من آذار خارجاً عن القانون والشرعية.

وختمت صليبا بتأكيد الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية في رفضه تفاوض أي جهة بالنيابة عن لبنان، وفي إصراره على فصل مسار التفاوض مع إسرائيل عن المفاوضات الأمريكية ، معتبرة أن هناك فرصة كبيرة لاستعادة البلد بعيداً عن الحروب.