لبنان

توقيف مروّجي مخدّرات في الرملة البيضاء وسامي الصلح.. وهذا ما ضبط بحوزتهم

Lebanon 24
30-04-2026 | 02:38
أعلنت المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي أنه وفي إطار المُتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة ترويج المخّدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت بتاريخ 16-04-2026، حول قيام شخصين بترويج المخدّرات في محلّة الرملة البيضاء.

وبنتيجة عمليّات الرّصد والمراقبة، تم نصب كمين محكم في المحلّة المذكورة أسفر عن توقيف كل من:

ع. ح. (مواليد عام 1995، لبناني)

س. ع. (مواليد عام 2003، لبناني)

بتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما كيس أسود يحتوي على كمية كبيرة من المواد المُعدّة للترويج، وهي:

/511/ كيسًا من مادة “السالفيا”

/60/ طبّة تحتوي مادة مخدرة بيضاء اللون.

وفي الإطار ذاته، وبناءً على معلومات دقيقة كانت قد توافرت لدى المفرزة المذكورة حول نشاط أحد الأشخاص في ترويج مواد مخدّرة في محلّة سامي الصلح.

بتاريخ ٧-٤-٢٠٢٦ وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دورية تابعة للمفرزة من توقيف المشتبه به في المحلّة المذكورة على متن دراجة آلية من دون لوحة تسجيل، ويدعى:

– م. ك. (مواليد عام 2004، سوري)

بتفتيشه والدراجة تم العثور على مواد مخدرة مقسّمة ومعدّة للترويج، وقد شملت المضبوطات:

80 حبّة مخدّرة نوع كبتاغون (مقسّمة في 4 أكياس ومعدّة للترويج).

كيسين نايلون يحتويان على مادة حشيشة الكيف.

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
مواضيع ذات صلة
في هذه المنطقة...توقيف مروجَّي مخدرات!
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:08:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط أسلحة ومخدرات وتوقيف 4 مواطنين في بعلبك وطرابلس
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:08:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إخلاء مبنى وعدة مبانٍ مجاورة في الرملة البيضاء جراء التهديد الذي وصل لأحد الصرافين في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:08:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"الرملة البيضاء": ذاكرة العدوان الاسرائيلي تعود إلى الواجهة
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:08:47 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:36 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:55 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-04-30
Lebanon24
05:40 | 2026-04-30
Lebanon24
05:32 | 2026-04-30
Lebanon24
05:29 | 2026-04-30
Lebanon24
05:23 | 2026-04-30
Lebanon24
05:18 | 2026-04-30
