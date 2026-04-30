|
لبنان
متّى: الرئيس نبيه بري يقف على المحك بعد إلغاء اللقاء الرئاسي في بعبدا
30-04-2026
|
02:53
أرجع النائب نزيه متّى سبب إلغاء اللقاء الرئاسي في
بعبدا
إلى "إحراج
الرئيس نبيه بري
الذي يقف الآن على المحك".
ورأى متّى، في حديث إلى "صوت كل
لبنان
"، أن أي اجتماع رئاسي يُعقد سيصدر عنه قرار حاسم لا عودة عنه، وسيكون
الرئيس بري
جزءاً منه. وأشار إلى أن على
بري
اتخاذ قرار بالاكتفاء بدوره كرئيس لمجلس النواب أو البقاء كرئيس لحركة أمل.
واعتبر أن
إسرائيل
تستبيح الأراضي
اللبنانية
اليوم بعد إقدام
حزب الله
على إطلاق صواريخه دون حساب قوة الرد، مؤكداً أن الضربات
الإسرائيلية
تندرج في سياق اتفاق السابع والعشرين من تشرين الثاني الذي يحمل توقيع الرئيس بري.
ودعا النائب متّى حزب الله إلى تحمل مسؤولياته عبر وقف الارتباط بإيران والاعتراف بأن قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها وتسليم سلاحه لها. كما طالب الرئيس بري بالضغط على الحزب في هذا الاتجاه.
مواضيع ذات صلة
لقاء يجمع الرئيس جوزاف عون برئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا
الرئيس نبيه بري يستقبل كتلة اللقاء الديمقراطي النيابية برئاسة النائب تيمور جنبلاط في عين التينة
رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى مغادرته قصر بعبدا: بوجود فخامة الرئيس "فينا نطّمن"
رئيس مجلس النواب نبيه بري غادر قصر بعبدا من دون الادلاء بأي تصريح
قد يعجبك أيضاً
قوى الأمن عممت صورة موقوف.. هل وقعتم ضحية أعماله؟
Lebanon 24
قوى الأمن عممت صورة موقوف.. هل وقعتم ضحية أعماله؟
06:00 | 2026-04-30
30/04/2026 06:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: يجب الضغط على إسرائيل كي تتوقف عن استهداف المدنيين والمسعفين
Lebanon 24
الرئيس عون: يجب الضغط على إسرائيل كي تتوقف عن استهداف المدنيين والمسعفين
05:40 | 2026-04-30
30/04/2026 05:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني يتابع مع أبو فاعور ومفتيَي البقاع وبعلبك شؤون الإنتاج الزراعي
Lebanon 24
هاني يتابع مع أبو فاعور ومفتيَي البقاع وبعلبك شؤون الإنتاج الزراعي
05:32 | 2026-04-30
30/04/2026 05:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
3 مدنيين من عائلة واحدة تحت أنقاض منزلهم وأعمال الإنقاذ بانتظار موافقة "الميكانيزم"
Lebanon 24
3 مدنيين من عائلة واحدة تحت أنقاض منزلهم وأعمال الإنقاذ بانتظار موافقة "الميكانيزم"
05:29 | 2026-04-30
30/04/2026 05:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء سبيل وتبرئة عنصر في أمن الدولة
Lebanon 24
إخلاء سبيل وتبرئة عنصر في أمن الدولة
05:23 | 2026-04-30
30/04/2026 05:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
06:13 | 2026-04-29
29/04/2026 06:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"زلزال داخل لبنان" هزّ إسرائيل.. تفجير تسبب بارتجاجات وخبراء يعلقون
Lebanon 24
"زلزال داخل لبنان" هزّ إسرائيل.. تفجير تسبب بارتجاجات وخبراء يعلقون
10:30 | 2026-04-29
29/04/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن اختفاء "جندي الحرس الجمهوري".. هل وقع بيد الإسرائيليين؟
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن اختفاء "جندي الحرس الجمهوري".. هل وقع بيد الإسرائيليين؟
14:36 | 2026-04-29
29/04/2026 02:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر قرار إسرائيلي يخصّ لبنان.. أمرٌ حُسمَ في تل أبيب
Lebanon 24
آخر قرار إسرائيلي يخصّ لبنان.. أمرٌ حُسمَ في تل أبيب
12:25 | 2026-04-29
29/04/2026 12:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروّع.. هكذا فجرت إسرائيل "مطعماً لبنانياً شهيراً"
Lebanon 24
فيديو مروّع.. هكذا فجرت إسرائيل "مطعماً لبنانياً شهيراً"
12:55 | 2026-04-29
29/04/2026 12:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
06:00 | 2026-04-30
قوى الأمن عممت صورة موقوف.. هل وقعتم ضحية أعماله؟
05:40 | 2026-04-30
الرئيس عون: يجب الضغط على إسرائيل كي تتوقف عن استهداف المدنيين والمسعفين
05:32 | 2026-04-30
هاني يتابع مع أبو فاعور ومفتيَي البقاع وبعلبك شؤون الإنتاج الزراعي
05:29 | 2026-04-30
3 مدنيين من عائلة واحدة تحت أنقاض منزلهم وأعمال الإنقاذ بانتظار موافقة "الميكانيزم"
05:23 | 2026-04-30
إخلاء سبيل وتبرئة عنصر في أمن الدولة
05:18 | 2026-04-30
حيدر: العامل اللبناني ركيزة الوطن وصموده سلاح في وجه العدوان
فيديو
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
30/04/2026 13:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
30/04/2026 13:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
30/04/2026 13:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
