متّى: الرئيس نبيه بري يقف على المحك بعد إلغاء اللقاء الرئاسي في بعبدا

أرجع النائب نزيه متّى سبب إلغاء اللقاء الرئاسي في إلى "إحراج الذي يقف الآن على المحك".



ورأى متّى، في حديث إلى "صوت كل "، أن أي اجتماع رئاسي يُعقد سيصدر عنه قرار حاسم لا عودة عنه، وسيكون جزءاً منه. وأشار إلى أن على اتخاذ قرار بالاكتفاء بدوره كرئيس لمجلس النواب أو البقاء كرئيس لحركة أمل.

واعتبر أن تستبيح الأراضي اليوم بعد إقدام على إطلاق صواريخه دون حساب قوة الرد، مؤكداً أن الضربات تندرج في سياق اتفاق السابع والعشرين من تشرين الثاني الذي يحمل توقيع الرئيس بري.



ودعا النائب متّى حزب الله إلى تحمل مسؤولياته عبر وقف الارتباط بإيران والاعتراف بأن قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها وتسليم سلاحه لها. كما طالب الرئيس بري بالضغط على الحزب في هذا الاتجاه.