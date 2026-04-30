لبنان

متّى: الرئيس نبيه بري يقف على المحك بعد إلغاء اللقاء الرئاسي في بعبدا

30-04-2026 | 02:53
متّى: الرئيس نبيه بري يقف على المحك بعد إلغاء اللقاء الرئاسي في بعبدا
أرجع النائب نزيه متّى سبب إلغاء اللقاء الرئاسي في بعبدا إلى "إحراج الرئيس نبيه بري الذي يقف الآن على المحك".

ورأى متّى، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن أي اجتماع رئاسي يُعقد سيصدر عنه قرار حاسم لا عودة عنه، وسيكون الرئيس بري جزءاً منه. وأشار إلى أن على بري اتخاذ قرار بالاكتفاء بدوره كرئيس لمجلس النواب أو البقاء كرئيس لحركة أمل.
 
واعتبر أن إسرائيل تستبيح الأراضي اللبنانية اليوم بعد إقدام حزب الله على إطلاق صواريخه دون حساب قوة الرد، مؤكداً أن الضربات الإسرائيلية تندرج في سياق اتفاق السابع والعشرين من تشرين الثاني الذي يحمل توقيع الرئيس بري.

ودعا النائب متّى حزب الله إلى تحمل مسؤولياته عبر وقف الارتباط بإيران والاعتراف بأن قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها وتسليم سلاحه لها. كما طالب الرئيس بري بالضغط على الحزب في هذا الاتجاه.
