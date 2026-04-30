Advertisement

ملف تعيين المدعي العام التمييزي نحو التأجيل

رجحت مصادر وزارية  ان يطلب وزير العدل عادل نصار تأجيل البت في تعيين المدعي العام التمييزي في جلسة مجلس الوزراء  التي ستعقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا
واشارت هذه المصادر إلى ان الغاية من هذا التأجيل الإفساح في المجال امام مزيد من التشاور بعدما اتضح ان الاسم المقترح للتعيين لا يحظى بالدعم الكافي لاسيما في جسم السلطة القضائية التي ابدى اكثر من مسؤول رفيع فيها اعتراضه على هذا الاسم لاسباب مختلفة منها ادارية وأخرى مسلكية وايضاً ما يتصل بالهرم القضائي والأقدمية .
واشارت المصادر نفسها إلى ان تعيين الاسم المقترح تحت عنوان " توافق رئاسي" سوف يثير ردود فعل سلبية في الهيكلية القضائية قد تحدث خللا على المستوى القيادي فيها .
وعلم ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بات مقتنعاً بان لا ضرورة للعجلة في التعيين بانتظار المزيد من التشاور لضمان توفير المناخات الملائمة كي يتمكن القاضي الذي سيعين من ان يحظى بدعم داخل المؤسسة القضائية قبل اي دعم آخر ، سواء كان رسمياً او سياسياً .

Advertisement
