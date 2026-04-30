تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون وبري... الخلاف بعد المأزق

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
30-04-2026 | 03:00
A-
A+
عون وبري... الخلاف بعد المأزق
عون وبري... الخلاف بعد المأزق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انفجر الخلاف السياسي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على نحو علني بعد التصريح الذي أدلى به الرئيس عون، وأشار فيه إلى أن الرئيس بري موافق على مجمل مسار المفاوضات الجارية. هذا الكلام لم يمر بهدوء، إذ سارع بري إلى إصدار بيان رسمي حاد النبرة نفى فيه بشكل قاطع ما نسب إليه، ما فتح الباب أمام مواجهة سياسية واضحة بين الرجلين، وكشف حجم التباينات التي كانت تُدار سابقاً بعيداً عن الإعلام.

هذا الاشتباك لم يكن تفصيلاً عابراً، بل عكس مأزقاً سياسياً واضحاً. فالرئيس عون ، منذ بداية اندفاعه في مسار التفاوض، يبحث عن تدعيم خطواته بشرعية وطنية واسعة تتيح له مواجهة الاعتراضات الداخلية والخارجية في آن واحد. إلا أن هذه الشرعية تبقى منقوصة ما دام "الثنائي الشيعي" يعبّر عن رفض واضح لأي تفاوض مباشر مع إسرائيل، وهو موقف يضع حدوداً قاسية أمام قدرة رئيس الجمهورية على التقدم بخطوات إضافية.
ولو كان عون مرتاحاً فعلاً ويتمتع بغطاء حقيقي من بري، لما وجد نفسه مضطراً إلى إعلان هذا الغطاء على الملأ أو إحراج من يفترض أنه يوفر له الدعم السياسي. في العادة، حين يكون الدعم قائماً وثابتاً، يتصرف صاحبه بقدر أكبر من البرودة والهدوء تجاه الضغوط، لأنه يدرك أنه يستند إلى قوة سياسية وازنة، حتى لو لم تكن معلنة بشكل رسمي.أما اللجوء إلى التصريح العلني باسم بري، فقد فُسِّر لدى كثيرين على أنه محاولة لفرض أمر واقع أو إحراج رئيس المجلس أمام جمهوره وحلفائه.

في المقابل، يبدو أن بري يتحصن بموقف عربي واسع يرفض الذهاب إلى أي شكل من أشكال التطبيع في لبنان، على الأقل في هذه المرحلة الحساسة. هذا العامل يمنحه قوة إضافية في المواجهة، خصوصاً أن المشهد الإقليمي يشهد تقاطعاً في المواقف، مع استمرار التنسيق بين السعودية وإيران، وتواصل قنوات الاتصال مع بري بشكل مباشر أو غير مباشر. هذه المعطيات جعلت من موقف رئيس المجلس أكثر صلابة.
أمام هذا الواقع المعقد، يجد الرئيس عون نفسه انام واقع حساس ودقيق، فهو من جهة لا يستطيع التراجع بسهولة عن الخطوات التي بدأها، لأن أي تراجع سيُفسَّر على أنه هزيمة سياسية أو رضوخ للضغوط. ومن جهة أخرى، يسعى إلى تحصين نفسه سياسياً عبر محاولة توسيع دائرة المؤيدين أو تخفيف حدّة الاعتراضات، لتقليل حجم الأضرار المحتملة.

وبين هذين الخيارين، يبدو أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التوتر، مع احتمال اتساع دائرة الخلاف إذا لم تُفتح قنوات جدية لإعادة ضبط الإيقاع بين الرئاستين.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:36 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:55 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24