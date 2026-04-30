عون وبري... الخلاف بعد المأزق

انفجر الخلاف السياسي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب على نحو علني بعد التصريح الذي أدلى به ، وأشار فيه إلى أن الرئيس موافق على مجمل مسار المفاوضات الجارية. هذا الكلام لم يمر بهدوء، إذ سارع بري إلى إصدار بيان رسمي حاد النبرة نفى فيه بشكل قاطع ما نسب إليه، ما فتح الباب أمام مواجهة سياسية واضحة بين الرجلين، وكشف حجم التباينات التي كانت تُدار سابقاً بعيداً عن الإعلام.



هذا الاشتباك لم يكن تفصيلاً عابراً، بل عكس مأزقاً سياسياً واضحاً. فالرئيس عون ، منذ بداية اندفاعه في مسار التفاوض، يبحث عن تدعيم خطواته بشرعية وطنية واسعة تتيح له مواجهة الاعتراضات الداخلية والخارجية في آن واحد. إلا أن هذه الشرعية تبقى منقوصة ما دام "الثنائي الشيعي" يعبّر عن رفض واضح لأي تفاوض مباشر مع ، وهو موقف يضع حدوداً قاسية أمام قدرة رئيس الجمهورية على التقدم بخطوات إضافية.

ولو كان عون مرتاحاً فعلاً ويتمتع بغطاء حقيقي من بري، لما وجد نفسه مضطراً إلى إعلان هذا الغطاء على الملأ أو إحراج من يفترض أنه يوفر له الدعم السياسي. في العادة، حين يكون الدعم قائماً وثابتاً، يتصرف صاحبه بقدر أكبر من البرودة والهدوء تجاه الضغوط، لأنه يدرك أنه يستند إلى قوة سياسية وازنة، حتى لو لم تكن معلنة بشكل رسمي.أما اللجوء إلى التصريح العلني باسم بري، فقد فُسِّر لدى كثيرين على أنه محاولة لفرض أمر واقع أو إحراج رئيس المجلس أمام جمهوره وحلفائه.



في المقابل، يبدو أن بري يتحصن بموقف عربي واسع يرفض الذهاب إلى أي شكل من أشكال التطبيع في ، على الأقل في هذه المرحلة الحساسة. هذا العامل يمنحه قوة إضافية في المواجهة، خصوصاً أن المشهد الإقليمي يشهد تقاطعاً في المواقف، مع استمرار التنسيق بين وإيران، وتواصل قنوات الاتصال مع بري بشكل مباشر أو غير مباشر. هذه المعطيات جعلت من موقف رئيس المجلس أكثر صلابة.

أمام هذا الواقع المعقد، يجد الرئيس عون نفسه انام واقع حساس ودقيق، فهو من جهة لا يستطيع التراجع بسهولة عن الخطوات التي بدأها، لأن أي تراجع سيُفسَّر على أنه هزيمة سياسية أو رضوخ للضغوط. ومن جهة أخرى، يسعى إلى تحصين نفسه سياسياً عبر محاولة توسيع دائرة المؤيدين أو تخفيف حدّة الاعتراضات، لتقليل حجم الأضرار المحتملة.



وبين هذين الخيارين، يبدو أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التوتر، مع احتمال اتساع دائرة الخلاف إذا لم تُفتح قنوات جدية لإعادة ضبط الإيقاع بين الرئاستين.

