بـ 150 دولاراً.. مغتربو الجنوب "يزورون" أملاكهم عن بُعد

تحوّلت الأقمار الصناعية في الآونة الأخيرة إلى "عيون" المغتربين على قراهم الحدودية.

ومع استحالة العودة إلى مناطق لا تزال محتلة من قبل ، يسجّل الطلب يومياً على شراء خرائط وصور فضائية بدقّة عالية، يحدّد عبرها أبناء القرى نطاق منازلهم وأراضيهم تتجاوز كلفتها ال150 دولارا أميركيا.



محاولةٌ رقمية لقراءة ما اذا كانت البيوت قائمة أو أُحرقت الحقول واذا بقي من مصدر الرزق ما يستحق العودة.



هكذا، تُستبدل "الزيارة" الميدانية بصورة من الفضاء حيث يراقب المغتربون قراهم من بعيد، بين أملٍ معلّق وخسارة تتّضح أكثر مع كل تحديثٍ للصورة.