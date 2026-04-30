ارجاء جلسة سلامة اليوم.. هذا ما جرى

تقدم الحاكم السابق لمصرف سلامة بدعوى بشأن أعمال قاضية التحقيق الاول في عثمان، وتم إبلاغ القاضية بالدعوى قبل الجلسة التي كانت حددتها اليوم لاستجوابه في ملف فوري، وعليه أُرجئت جلسة اليوم لحين البت بدعوى مقاضاة الدولة.

