تصعيد واسع يطال النبطية وقراها.. إليكم ما جرى ميدانياً

تعرضت عدة بلدات في لسلسلة من الاعتداءات الجوية والمدفعية ، تزامناً مع الإعلان عن إسقاط مسيّرة إسرائيلية.

وفي التفاصيل، نفذ الطيران الحربي المعادي ثلاث غارات استهدفت بلدة عدشيت، وغارتين على بلدة جبشيت، كما طالت بلدة في ومنطقة .

كما استهدفت مسيّرة اسرائيلية دراجة نارية في بلدة .



بالتوازي مع الغارات، استهدف القصف المدفعي بلدتي فرون وكونين، وأفد عن تعرض أطراف بلدة الغندورية والمنطقة الواقعة بين فرون وصريفا لقصف مدفعي مستمر.