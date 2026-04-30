سفارة كوريا: اعتراف لبنان بنظامنا الرقابي يسهل وصول الأدوية عالية الجودة

أعلنت في بيان لها عن ترحيب حكومتها بقرار تصنيف كوريا دولة مرجعية في مجال الأدوية. وأوضح البيان أن هذا القرار، الصادر رسمياً بتاريخ 21 نيسان 2026، يعكس التطور المستمر في التعاون الصحي والثقة المتبادلة بين الهيئات التنظيمية في البلدين.



وأعربت الحكومة عن تقديرها لهذا الاعتراف بنظامها الرقابي وبجودة وسلامة منتجاتها الدوائية وتقنياتها الحيوية، مشيرة إلى أن هذا التصنيف سيسهم في تحسين وصول الأدوية عالية الجودة إلى . كما لفتت إلى أن هذه النتيجة جاءت ثمرة تعاون بين ووزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية.



من جهتها، صرحت وزيرة سلامة الغذاء والدواء الكورية، أوه يو-كيونغ، أن الخطوة تدعم التوسع العالمي لصناعات الأدوية الكورية وتساهم في تنويع سلاسل التوريد. فيما أشار السفير الكوري في لبنان، جيون غيو-سوك، إلى دور القرار في تعزيز التعاون وتأمين الأدوية الأساسية.



وختم البيان بتأكيد نية الحكومة الكورية دعم التبادل بين القطاعين الدوائيين، بما في ذلك تنظيم منتدى أعمال، ومواصلة العمل الوثيق مع لبنان لتعزيز التعاون الصحي.

