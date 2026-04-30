من قصر بعبدا.. رازي الحاج يجدد الدعم لمواقف رئيس الجمهورية

أعلن النائب ، عقب لقائه رئيس الجمهورية، عن دعمه الكامل لمواقف الرئاسة في هذه المرحلة الدقيقة.



وأشار الحاج إلى أن رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته الدستورية داخلياً وخارجياً على أكمل وجه، لاسيما في ما يخص المسار التفاوضي. وشدد على ضرورة توفير دعم وطني واسع لمواقف الرئيس، مع العمل على تفعيل كافة المؤسسات الدستورية بشكل فعلي.



كما أعرب النائب الحاج عن أمله في استعادة لسيادته الكاملة على أراضيه، وامتلاكه لقرار السلم والحرب، بما يضمن بناء مستقبل واعد للبنانيين. وفي سياق الدور التشريعي، دعا مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته من خلال عقد جلسات ومناقشات عامة لمواكبة التطورات الراهنة في البلاد.







