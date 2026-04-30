بري: وقف العدوان أولاً.. والعدالة للعمال الشهداء حقٌّ لا يُعلى عليه

بمناسبة الأول من أيار، وجه تحية اعتزاز وتقدير للعمال ولكل من رسم بدمه خطاً أحمراً في مواجهة ، مؤكداً أن الأرض هي الكرامة والحق الذي يعلو ولا يُعلى عليه مهما غلت التضحيات.



وأعرب عن تضامنه ومواساته مع عمال بمختلف قطاعاتهم، لا سيما الصامدين في الجنوب والنازحين جراء العدوان الذي استخدم أسلحة محرمة دولياً لتحويل أرزاقهم ومنازلهم إلى أرض محروقة. واعتبر أن يوم العمال هذا العام يجب أن يكون دعوة وطنية مفتوحة للدولة وللمجتمع الدولي للتحرك الفوري لإلزام بوقف عدوانها.



كما طالب بالإسراع في تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لتوثيق الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق العمال وأماكن عملهم، خاصة المزارعين في المناطق الحدودية وجنوب الليطاني، بالصوت والصورة. وختم بري بتوجيه التحية للعمال والرحمة للشهداء والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى.

