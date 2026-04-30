أحمد الخير: ندعم مواقف الرئيس وهناك حزم في منع الانزلاق للحرب

أكد النائب أحمد الخير، عقب لقائه رئيس الجمهورية ، دعمه الكامل لمواقف الرئاسة في ظل التطورات الراهنة ومسار التفاوض. وأوضح الخير أنه لمس لدى رئيس الجمهورية وضوحاً حاسماً في الرؤية وحزماً في إدارة الملف، بالتكامل مع الحكومة لحماية المصلحة الوطنية ومنع الانزلاق نحو الحرب.



ونقل النائب الخير إلى رئيس الجمهورية "المزاج السني" الداعم لاستعادة الدولة قرارها، والمؤيد لكل خطوة تحمي وتعزز موقعه. كما شدد على أهمية مواكبة الجهد العربي، ولا سيما الدور الذي تقوم به لتوحيد في هذه المرحلة الدقيقة.



وختم الخير مؤكداً ضرورة إنجاح مسار التفاوض للوصول إلى هدنة دائمة تشكل مدخلاً أساسياً للاستقرار.

