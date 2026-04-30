تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

حيدر: العامل اللبناني ركيزة الوطن وصموده سلاح في وجه العدوان

30-04-2026 | 05:18
A-
A+
حيدر: العامل اللبناني ركيزة الوطن وصموده سلاح في وجه العدوان
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر بياناً بمناسبة عيد العمال، وجّه فيه تحية إجلال وتقدير للعامل اللبناني، واصفاً إياه بالركيزة الصلبة والعمود الفقري للوطن رغم الأزمات والتحديات.

وأشار حيدر إلى أن العيد يأتي مثقلاً بالأوجاع جراء العدوان الإسرائيلي الذي طال قطاع العمل والمؤسسات ومصادر الرزق بشكل مباشر، مخلفاً خسائر جسيمة، معتبراً أن صمود العمال وإرادتهم في وجه محاولات الإخضاع أثبتت أنهم عصيون على الكسر.

وأكد الوزير أنه سيحمل ملف معاناة قطاع العمل في لبنان بكل أبعاده إلى مؤتمر العمل الدولي في الأمم المتحدة بجنيف مطلع الشهر المقبل، لعرض حقيقة الاعتداءات الممنهجة والمطالبة بحقوق العمال أمام الرأي العام الدولي.

وختم حيدر بوعده للعمال بأن هذا الملف لن يُهمل ولن يضيع حق وراءه مطالب، مجدداً الالتزام بالدفاع عن حقوقهم وحماية القطاع الذي يشكل قلب لبنان النابض.
مواضيع ذات صلة
كركي: صمود الطبقة العاملة فعل وطني بامتياز رغم الأزمات
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر من مراكز الإيواء: صمود أهلنا يمدنا بالقوة والهدف الأسمى هو "حتمية العودة"
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء جبل عامل: الصمت الرسمي تجاه العدوان تواطؤ مكتمل الأركان
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: لهب الحرب علينا سيطال كثيرين إن لم يقف المجتمع الدولي في وجه العدوان
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤتمر العمل الدولي

الأمم المتحدة

العمل الدولي

الدكتور محمد

مؤتمر العمل

الإسرائيلي

قلب لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:36 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:55 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-04-30
Lebanon24
09:09 | 2026-04-30
Lebanon24
08:57 | 2026-04-30
Lebanon24
08:56 | 2026-04-30
Lebanon24
08:34 | 2026-04-30
Lebanon24
08:31 | 2026-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24