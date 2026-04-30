حيدر: العامل اللبناني ركيزة الوطن وصموده سلاح في وجه العدوان

أصدر وزير العمل بياناً بمناسبة عيد العمال، وجّه فيه تحية إجلال وتقدير للعامل اللبناني، واصفاً إياه بالركيزة الصلبة والعمود الفقري للوطن رغم الأزمات والتحديات.



وأشار حيدر إلى أن العيد يأتي مثقلاً بالأوجاع جراء العدوان الذي طال قطاع العمل والمؤسسات ومصادر الرزق بشكل مباشر، مخلفاً خسائر جسيمة، معتبراً أن صمود العمال وإرادتهم في وجه محاولات الإخضاع أثبتت أنهم عصيون على الكسر.



وأكد الوزير أنه سيحمل ملف معاناة قطاع العمل في بكل أبعاده إلى في بجنيف مطلع الشهر المقبل، لعرض حقيقة الاعتداءات الممنهجة والمطالبة بحقوق العمال أمام الرأي العام الدولي.



وختم حيدر بوعده للعمال بأن هذا الملف لن يُهمل ولن يضيع حق وراءه مطالب، مجدداً الالتزام بالدفاع عن حقوقهم وحماية القطاع الذي يشكل النابض.

