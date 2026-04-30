هاني يتابع مع أبو فاعور ومفتيَي البقاع وبعلبك شؤون الإنتاج الزراعي

استقبل الدكتور نزار هاني في مكتبه وفوداً رسمية ودينية ومهنية، حيث بحث مع النائب ، بحضور مفتي - الهرمل الشيخ الدكتور بكر الرفاعي ومفتي والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي، سبل دعم المزارعين وتعزيز الاستقرار الإنتاجي في ظل التحديات الراهنة.



كما عرض الوزير هاني مع مسؤول مبادرة "التجارة العادلة" سبل تعزيز التعاون ضمن شبكات الزراعة الإيكولوجية، وإدماج فيها، إضافة إلى إعداد دليل إرشادي للممارسات المستدامة وتطوير نظام تتبع للمنتجات الزراعية عبر مشروع تجريبي، مع تقييم أثر مشروع "أراضينا" في دعم الإنتاج المحلي.



وفي لقاء مع وفد صيادي بلدة الناقورة، اطلع هاني على الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع الصيد والميناء نتيجة الاعتداءات ، مؤكداً الوزارة بتأمين الدعم للمتضررين والتنسيق لوضع خطة استجابة عاجلة لإعادة تأهيل القطاع وتعزيز صمود الصيادين. وتأتي هذه اللقاءات ضمن سياسة الوزارة لتطوير القطاع الزراعي واستدامته في مختلف المناطق .

