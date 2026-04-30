الرئيس عون: يجب الضغط على إسرائيل كي تتوقف عن استهداف المدنيين والمسعفين

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إنه "يجب الضغط على كي تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية الصحية والاغاثية".

وأضاف أمام وفد الاتحاد الدولي لجمعيات والهلال الأحمر: "الانتهاكات مستمرة في الجنوب على رغم الإعلان عن وقف اطلاق النار، وكذلك هدم المنازل وأماكن العبادة وجرفها، فيما اعداد الضحايا والجرحى يرتفع يوما بعد يوم".

وتابع قائلاً: "الاعتداءات لا تستثني المسعفين والمتطوعين الذين سقط منهم حتى الان نحو 17 مسعفا من الأحمر اللبناني وهيئات إنسانية أخرى، فضلا عن استهداف الإعلاميين".

وقال: "ما يقوم به المتطوعون لإنقاذ المصابين، عمل يشكل قمة التضحية وبذل الذات في سبيل الرسالة الإنسانية التي آمنوا بها، وصولا الى حد الاستشهاد على رغم ان المهمات الانقاذية التي يتولون تنفيذها يتم الإبلاغ عنها مسبقا لتأمين الحماية اللازمة لها".

وجدد عون الدعوة الى مساعدة في معرفة مصير الاسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية والتي ترفض إسرائيل حتى الان السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتواصل معهم والاطمئنان عن صحتهم وطمأنة ذويهم والدولة .