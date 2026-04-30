تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون: يجب الضغط على إسرائيل كي تتوقف عن استهداف المدنيين والمسعفين

Lebanon 24
30-04-2026 | 10:40
A-
A+
الرئيس عون: يجب الضغط على إسرائيل كي تتوقف عن استهداف المدنيين والمسعفين
الرئيس عون: يجب الضغط على إسرائيل كي تتوقف عن استهداف المدنيين والمسعفين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إنه "يجب الضغط على إسرائيل كي تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية الصحية والاغاثية". 
 
وأضاف أمام وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: "الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة في الجنوب على رغم الإعلان عن وقف اطلاق النار، وكذلك هدم المنازل وأماكن العبادة وجرفها، فيما اعداد الضحايا والجرحى يرتفع يوما بعد يوم". 
 
وتابع قائلاً: "الاعتداءات لا تستثني المسعفين والمتطوعين الذين سقط منهم حتى الان نحو 17 مسعفا من الصليب الأحمر اللبناني وهيئات إنسانية أخرى، فضلا عن استهداف الإعلاميين". 
 
وقال: "ما يقوم به المتطوعون لإنقاذ المصابين، عمل يشكل قمة التضحية وبذل الذات في سبيل الرسالة الإنسانية التي آمنوا بها، وصولا الى حد الاستشهاد على رغم ان المهمات الانقاذية التي يتولون تنفيذها يتم الإبلاغ عنها مسبقا لتأمين الحماية اللازمة لها". 
 
وجدد عون الدعوة الى مساعدة لبنان في معرفة مصير الاسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية والتي ترفض إسرائيل حتى الان السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتواصل معهم والاطمئنان عن صحتهم وطمأنة ذويهم والدولة اللبنانية
 
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: يجب الضغط على إسرائيل كي تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية الصحية والاغاثية
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عون دان استهداف عناصر من الدفاع المدني: إسرائيل تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون للرئيس عون: مستعدّ لإجراء الاتصالات كي يشمل اتفاق وقف النار لبنان
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير إسرائيل: أمن المدنيين ليس موضوع تفاوض وهذا الأمر تفهمه حكومة جوزاف عون
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الصليب الأحمر

الإسرائيلية

الرئيس عون

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
19:36 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:25 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:55 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:09 | 2026-04-30
Lebanon24
13:57 | 2026-04-30
Lebanon24
13:56 | 2026-04-30
Lebanon24
13:34 | 2026-04-30
Lebanon24
13:31 | 2026-04-30
Lebanon24
13:27 | 2026-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24