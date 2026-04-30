|
الرئيس عون: يجب الضغط على إسرائيل كي تتوقف عن استهداف المدنيين والمسعفين
30-04-2026
قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إنه "يجب الضغط على
إسرائيل
كي تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية الصحية والاغاثية".
وأضاف أمام وفد الاتحاد الدولي لجمعيات
الصليب الأحمر
والهلال الأحمر: "الانتهاكات
الإسرائيلية
مستمرة في الجنوب على رغم الإعلان عن وقف اطلاق النار، وكذلك هدم المنازل وأماكن العبادة وجرفها، فيما اعداد الضحايا والجرحى يرتفع يوما بعد يوم".
وتابع قائلاً: "الاعتداءات لا تستثني المسعفين والمتطوعين الذين سقط منهم حتى الان نحو 17 مسعفا من
الصليب
الأحمر اللبناني وهيئات إنسانية أخرى، فضلا عن استهداف الإعلاميين".
وقال: "ما يقوم به المتطوعون لإنقاذ المصابين، عمل يشكل قمة التضحية وبذل الذات في سبيل الرسالة الإنسانية التي آمنوا بها، وصولا الى حد الاستشهاد على رغم ان المهمات الانقاذية التي يتولون تنفيذها يتم الإبلاغ عنها مسبقا لتأمين الحماية اللازمة لها".
وجدد عون الدعوة الى مساعدة
لبنان
في معرفة مصير الاسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية والتي ترفض إسرائيل حتى الان السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتواصل معهم والاطمئنان عن صحتهم وطمأنة ذويهم والدولة
اللبنانية
.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: يجب الضغط على إسرائيل كي تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية الصحية والاغاثية
Lebanon 24
الرئيس عون: يجب الضغط على إسرائيل كي تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية الصحية والاغاثية
30/04/2026 16:16:07
30/04/2026 16:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عون دان استهداف عناصر من الدفاع المدني: إسرائيل تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية
Lebanon 24
عون دان استهداف عناصر من الدفاع المدني: إسرائيل تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية
30/04/2026 16:16:07
30/04/2026 16:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون للرئيس عون: مستعدّ لإجراء الاتصالات كي يشمل اتفاق وقف النار لبنان
Lebanon 24
ماكرون للرئيس عون: مستعدّ لإجراء الاتصالات كي يشمل اتفاق وقف النار لبنان
30/04/2026 16:16:07
30/04/2026 16:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير إسرائيل: أمن المدنيين ليس موضوع تفاوض وهذا الأمر تفهمه حكومة جوزاف عون
Lebanon 24
سفير إسرائيل: أمن المدنيين ليس موضوع تفاوض وهذا الأمر تفهمه حكومة جوزاف عون
30/04/2026 16:16:07
30/04/2026 16:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة اللبنانية
الصليب الأحمر
الإسرائيلية
الرئيس عون
الإسرائيلي
اللبنانية
الجمهوري
رئيس عون
تابع
قد يعجبك أيضاً
المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: لبنان يشهد أحد أخطر أوجه انعدام الأمن الغذائي في تاريخه
Lebanon 24
المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: لبنان يشهد أحد أخطر أوجه انعدام الأمن الغذائي في تاريخه
14:09 | 2026-04-30
30/04/2026 02:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد التعيينات القضائية
Lebanon 24
هذا جديد التعيينات القضائية
13:57 | 2026-04-30
30/04/2026 01:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة لقاءات للرئيس عون للبحث في الأوضاع
Lebanon 24
سلسلة لقاءات للرئيس عون للبحث في الأوضاع
13:56 | 2026-04-30
30/04/2026 01:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الخلاف بين الرئيس عون وبرّي... ماذا قال وزير الاتصالات؟
Lebanon 24
عن الخلاف بين الرئيس عون وبرّي... ماذا قال وزير الاتصالات؟
13:34 | 2026-04-30
30/04/2026 01:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كركي: صمود الطبقة العاملة فعل وطني بامتياز رغم الأزمات
Lebanon 24
كركي: صمود الطبقة العاملة فعل وطني بامتياز رغم الأزمات
13:31 | 2026-04-30
30/04/2026 01:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"زلزال داخل لبنان" هزّ إسرائيل.. تفجير تسبب بارتجاجات وخبراء يعلقون
Lebanon 24
"زلزال داخل لبنان" هزّ إسرائيل.. تفجير تسبب بارتجاجات وخبراء يعلقون
15:30 | 2026-04-29
29/04/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن اختفاء "جندي الحرس الجمهوري".. هل وقع بيد الإسرائيليين؟
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن اختفاء "جندي الحرس الجمهوري".. هل وقع بيد الإسرائيليين؟
19:36 | 2026-04-29
29/04/2026 07:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر قرار إسرائيلي يخصّ لبنان.. أمرٌ حُسمَ في تل أبيب
Lebanon 24
آخر قرار إسرائيلي يخصّ لبنان.. أمرٌ حُسمَ في تل أبيب
17:25 | 2026-04-29
29/04/2026 05:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروّع.. هكذا فجرت إسرائيل "مطعماً لبنانياً شهيراً"
Lebanon 24
فيديو مروّع.. هكذا فجرت إسرائيل "مطعماً لبنانياً شهيراً"
17:55 | 2026-04-29
29/04/2026 05:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون مقاطعة إسرائيل أذهل البيت الأبيض: قراءة سياسية وقانونية واجتماعية
Lebanon 24
قانون مقاطعة إسرائيل أذهل البيت الأبيض: قراءة سياسية وقانونية واجتماعية
16:00 | 2026-04-29
29/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
14:09 | 2026-04-30
المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: لبنان يشهد أحد أخطر أوجه انعدام الأمن الغذائي في تاريخه
13:57 | 2026-04-30
هذا جديد التعيينات القضائية
13:56 | 2026-04-30
سلسلة لقاءات للرئيس عون للبحث في الأوضاع
13:34 | 2026-04-30
عن الخلاف بين الرئيس عون وبرّي... ماذا قال وزير الاتصالات؟
13:31 | 2026-04-30
كركي: صمود الطبقة العاملة فعل وطني بامتياز رغم الأزمات
13:27 | 2026-04-30
خريش: الدفاع المدني رسالة إنسانية عنوانها التضحية
فيديو
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
09:53 | 2026-04-30
30/04/2026 16:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
09:24 | 2026-04-30
30/04/2026 16:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
07:35 | 2026-04-28
30/04/2026 16:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
