لبنان
3 مدنيين من عائلة واحدة تحت أنقاض منزلهم وأعمال الإنقاذ بانتظار موافقة "الميكانيزم"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
30-04-2026
|
11:29






لا يزال ثلاثة مدنيين من عائلة
دياب
، وهم
شوقي
دياب (موظف دولة)، والدته المسنّة، وابنه حسن دياب (موظف)، تحت أنقاض منزلهم في بلدة الحنية، عقب غارة استهدفت المنطقة اليوم.
وبحسب المعطيات، فإن الضحايا من المدنيين وغير المنتمين لأي جهة حزبية، وقد علقوا تحت الركام منذ ساعات طويلة، وسط تأخر في بدء عمليات البحث والإنقاذ.
وأفادت المعلومات أن فرق الإنقاذ انتظرت لنحو ثماني ساعات للحصول على موافقة عبر “الميكانيزم” للسماح ببدء عمليات البحث، على أن تقتصر هذه العمليات اليوم بين الساعة العاشرة صباحًا والخامسة مساءً، وفق الشروط المفروضة.
ويثير هذا التأخير مخاوف جدية على مصير العالقين تحت الأنقاض، في ظل تضاؤل فرص بقائهم على قيد الحياة
مع مرور الوقت
، وغياب أي تحرك فوري لإنقاذهم
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": انتشال 3 أطفال من تحت انقاض غارة النبي شيت على قيد الحياة
Lebanon 24
"لبنان 24": انتشال 3 أطفال من تحت انقاض غارة النبي شيت على قيد الحياة
30/04/2026 16:19:15
30/04/2026 16:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني الإسرائيلي: تم إخراج قتيلين جراء سقوط صاروخ في حيفا من تحت أنقاض المبنى
Lebanon 24
الدفاع المدني الإسرائيلي: تم إخراج قتيلين جراء سقوط صاروخ في حيفا من تحت أنقاض المبنى
30/04/2026 16:19:15
30/04/2026 16:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني ينقذ مواطنة من تحت أنقاض غارة في الغازية
Lebanon 24
الدفاع المدني ينقذ مواطنة من تحت أنقاض غارة في الغازية
30/04/2026 16:19:15
30/04/2026 16:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": مناشدات لتأمين جرافات صغيرة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في شارع عروة بحي السلم
Lebanon 24
"لبنان24": مناشدات لتأمين جرافات صغيرة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في شارع عروة بحي السلم
30/04/2026 16:19:15
30/04/2026 16:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
مطالب بإدراج المؤسسات السياحية المتضررة ضمن قاعدة بيانات الكوارث
Lebanon 24
مطالب بإدراج المؤسسات السياحية المتضررة ضمن قاعدة بيانات الكوارث
15:16 | 2026-04-30
30/04/2026 03:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: لبنان يشهد أحد أخطر أوجه انعدام الأمن الغذائي في تاريخه
Lebanon 24
المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: لبنان يشهد أحد أخطر أوجه انعدام الأمن الغذائي في تاريخه
15:09 | 2026-04-30
30/04/2026 03:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد التعيينات القضائية
Lebanon 24
هذا جديد التعيينات القضائية
14:57 | 2026-04-30
30/04/2026 02:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة لقاءات للرئيس عون للبحث في الأوضاع
Lebanon 24
سلسلة لقاءات للرئيس عون للبحث في الأوضاع
14:56 | 2026-04-30
30/04/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الخلاف بين الرئيس عون وبرّي... ماذا قال وزير الاتصالات؟
Lebanon 24
عن الخلاف بين الرئيس عون وبرّي... ماذا قال وزير الاتصالات؟
14:34 | 2026-04-30
30/04/2026 02:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"زلزال داخل لبنان" هزّ إسرائيل.. تفجير تسبب بارتجاجات وخبراء يعلقون
Lebanon 24
"زلزال داخل لبنان" هزّ إسرائيل.. تفجير تسبب بارتجاجات وخبراء يعلقون
16:30 | 2026-04-29
29/04/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن اختفاء "جندي الحرس الجمهوري".. هل وقع بيد الإسرائيليين؟
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن اختفاء "جندي الحرس الجمهوري".. هل وقع بيد الإسرائيليين؟
20:36 | 2026-04-29
29/04/2026 08:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر قرار إسرائيلي يخصّ لبنان.. أمرٌ حُسمَ في تل أبيب
Lebanon 24
آخر قرار إسرائيلي يخصّ لبنان.. أمرٌ حُسمَ في تل أبيب
18:25 | 2026-04-29
29/04/2026 06:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروّع.. هكذا فجرت إسرائيل "مطعماً لبنانياً شهيراً"
Lebanon 24
فيديو مروّع.. هكذا فجرت إسرائيل "مطعماً لبنانياً شهيراً"
18:55 | 2026-04-29
29/04/2026 06:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون مقاطعة إسرائيل أذهل البيت الأبيض: قراءة سياسية وقانونية واجتماعية
Lebanon 24
قانون مقاطعة إسرائيل أذهل البيت الأبيض: قراءة سياسية وقانونية واجتماعية
17:00 | 2026-04-29
29/04/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
15:16 | 2026-04-30
مطالب بإدراج المؤسسات السياحية المتضررة ضمن قاعدة بيانات الكوارث
15:09 | 2026-04-30
المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: لبنان يشهد أحد أخطر أوجه انعدام الأمن الغذائي في تاريخه
14:57 | 2026-04-30
هذا جديد التعيينات القضائية
14:56 | 2026-04-30
سلسلة لقاءات للرئيس عون للبحث في الأوضاع
14:34 | 2026-04-30
عن الخلاف بين الرئيس عون وبرّي... ماذا قال وزير الاتصالات؟
14:31 | 2026-04-30
كركي: صمود الطبقة العاملة فعل وطني بامتياز رغم الأزمات
فيديو
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
10:53 | 2026-04-30
30/04/2026 16:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
10:24 | 2026-04-30
30/04/2026 16:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
08:35 | 2026-04-28
30/04/2026 16:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
