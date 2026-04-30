لبنان

3 مدنيين من عائلة واحدة تحت أنقاض منزلهم وأعمال الإنقاذ بانتظار موافقة "الميكانيزم"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
30-04-2026 | 11:29
3 مدنيين من عائلة واحدة تحت أنقاض منزلهم وأعمال الإنقاذ بانتظار موافقة الميكانيزم
3 مدنيين من عائلة واحدة تحت أنقاض منزلهم وأعمال الإنقاذ بانتظار موافقة الميكانيزم photos 0
لا يزال ثلاثة مدنيين من عائلة دياب، وهم شوقي دياب (موظف دولة)، والدته المسنّة، وابنه حسن دياب (موظف)، تحت أنقاض منزلهم في بلدة الحنية، عقب غارة استهدفت المنطقة اليوم.

وبحسب المعطيات، فإن الضحايا من المدنيين وغير المنتمين لأي جهة حزبية، وقد علقوا تحت الركام منذ ساعات طويلة، وسط تأخر في بدء عمليات البحث والإنقاذ.

وأفادت المعلومات أن فرق الإنقاذ انتظرت لنحو ثماني ساعات للحصول على موافقة عبر “الميكانيزم” للسماح ببدء عمليات البحث، على أن تقتصر هذه العمليات اليوم بين الساعة العاشرة صباحًا والخامسة مساءً، وفق الشروط المفروضة.

ويثير هذا التأخير مخاوف جدية على مصير العالقين تحت الأنقاض، في ظل تضاؤل فرص بقائهم على قيد الحياة مع مرور الوقت، وغياب أي تحرك فوري لإنقاذهم
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": انتشال 3 أطفال من تحت انقاض غارة النبي شيت على قيد الحياة
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:19:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني الإسرائيلي: تم إخراج قتيلين جراء سقوط صاروخ في حيفا من تحت أنقاض المبنى
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:19:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني ينقذ مواطنة من تحت أنقاض غارة في الغازية
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:19:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": مناشدات لتأمين جرافات صغيرة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في شارع عروة بحي السلم
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:19:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
20:36 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
18:25 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
18:55 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:16 | 2026-04-30
Lebanon24
15:09 | 2026-04-30
Lebanon24
14:57 | 2026-04-30
Lebanon24
14:56 | 2026-04-30
Lebanon24
14:34 | 2026-04-30
Lebanon24
14:31 | 2026-04-30
