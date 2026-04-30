إنذار إسرائيلي عاجل لهذه القرى: عليكم إخلاء منازلكم فورًا!

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "انذار عاجل إلى في القرى التالية: السماعية, الحنية, القليلة, , الكنيسة, كفرا, مجدل زون, صديقين".



أضاف: "نشاطات تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده حيث لا ينوي المساس بكم. حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر على الأقل إلى أراضي مفتوحة.كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر".

