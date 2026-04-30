الراعي يعرض المستجدات المحلية والإقليمية مع النائب ميشال المر

استقبل البطريرك في الصرح البطريركي في بكركي النائب ميشال المر، حيث جرى عرض للأوضاع والمستجدات محلياً وإقليمياً.



كما التقى البطريرك سفير دولة الكويت لدى محمد سلطان الشرجي في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الدبلوماسية. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية، وأوضاع أبناء الجالية في الكويت، إضافة إلى الأوضاع العامة في دول .



واستقبل صاحب الغبطة وفداً من جمعية "شباب الأرز" برئاسة المحامي ميشال الحج والدكتور نايف دياب؛ حيث أكد الحج تأييد الجمعية لمواقف البطريرك الوطنية الداعية إلى السلام وتحييد لبنان.



ومن زوار الصرح البطريركي أيضاً، رئيس بلدية جونية السابق أنطوان أفرام، ثم نقيب المحامين عماد مرتينوس.

Advertisement