مناشدة عاجلة من مجلس الجنوب إلى الجيش واليونيفيل والميكانيزم!

صدر عن ، البيان الآتي: :"تعرّض منزل عائلة الموظف في مجلس الجنوب في بلدة الحنية، ، لغارة صهيونية غادرة، ما أدى إلى انهياره بشكل كامل على رؤوس قاطنيه ولا تزال المعلومات حول مصيره ومصير ابنه ووالدته مجهولاً في ظل منع فرق الإسعاف من الوصول إلى موقع الغارة".



أضاف البيان: "ان مجلس الجنوب يناشد وقوات اليونيفيل ولجنة المكانيزم تسريع الاتصالات لوصول فرق الاسعاف لمعرفة مصير دياب وعائلته والقيام بما يلزم".

Advertisement