بري يبرق للمكلف العراقي: شكراً على الوقوف بجانبنا ضد العدوان

بعث برقية تهنئة إلى رئيس الحكومة المكلف علي الزيدي، بمناسبة تكليفه من قبل رئاسة الجمهورية بمهام تأليف الحكومة الجديدة.



وجاء في نص البرقية: "يسعدني باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي أن أتقدم منكم بأحر التهاني بمناسبة تكليفكم من قبل رئاسة الجمهورية العراقية بمهام تأليف حكومة جديدة، متمنياً لكم التوفيق والنجاح في إنجاز هذه المهمة الوطنية والقومية بما يحقق للشعب الشقيق أمانيه وتطلعاته في التقدم والرخاء والاستقرار والازدهار".



وانتهز الرئيس المناسبة لتجديد الشكر والتقدير باسم الشعب اللبناني للعراق، رئاسة ومجلساً نيابياً وحكومة ومرجعيات رشيدة، على وقوفهم الدائم إلى جانب في كافة الحقبات وعلى مختلف المستويات.



وخصّ بري بالذكر المرحلة الراهنة التي يتعرض فيها لبنان لعدوان إسرائيلي متواصل يستهدف "الحجر والبشر وكل مقومات الحياة فيه"، مثمناً الدعم العراقي الأخوي لبلاده في هذه الظروف العصيبة.

