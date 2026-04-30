لبنان

بيان من "الميدل إيست".. إليكم جدول رحلات من 1 حتى 7 أيار

30-04-2026 | 07:15
أصدرت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، بياناً أعلنت فيه جدول رحلاتها للفترة الممتدة من الجمعة 1 أيار 2026 ولغاية الخميس 7 أيار 2026.

وأوضحت الشركة أنها ستسير رحلات منتظمة إلى معظم وجهاتها في أوروبا، أفريقيا، الشرق الأوسط، والخليج العربي، مع استمرار تعليق الرحلات إلى كل من الدمام، الكويت، والنجف، بالإضافة إلى استمرار تعليق رحلات دبي والدوحة المسائية والليلية (ME428/429 و ME434/435).

وجاءت تفاصيل الجدول وتعديلاته كالتالي:

أولاً: الرحلات إلى المملكة المتحدة وأوروبا
لندن: تسيّر رحلة يومية واحدة صباحاً (ME201/202)، مع إلغاء الرحلات المسائية (ME203/204) طيلة هذه الفترة.

باريس: رحلتان يومياً (صباحية ومسائية).

فرانكفورت: رحلة يومية واحدة.

روما وميلانو: إلغاء رحلة روما (ME231/232) يوم الثلاثاء 5 أيار ودمجها مع رحلة ميلانو يوم الأربعاء 6 أيار تحت الرقم (ME235/235).

بروكسيل: تسيّر يومي الاثنين والسبت، مع إلغاء رحلة الأربعاء 6 أيار.

وجهات أخرى: استمرار الرحلات المجدولة إلى جنيف (4 رحلات)، دوسلدورف (4 رحلات)، ومدريد (3 رحلات).

ثانياً: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
عمان: رحلات يومية منتظمة.

بغداد وأربيل: زيادة تدريجية في عدد الرحلات، مع بقاء رحلات النجف معلقة.

القاهرة: تسيّر 16 رحلة أسبوعياً، مع إلغاء الرحلة الصباحية ليوم الجمعة 1 أيار، والرحلة المسائية ليوم الخميس 7 أيار.

أثينا: إلغاء الرحلات الصباحية (ME251/252) لأيام الاثنين والأربعاء والجمعة.

إسطنبول ولارنكا: استمرار الرحلات اليومية والمنتظمة وفق التواقيت المحددة.

يريفان: رحلتان أسبوعياً يومي الخميس والأحد.

ثالثاً: الخليج العربي
دبي: رحلة يومية صباحية منتظمة (ME426/427).

أبو ظبي والدوحة: زيادة تدريجية في عدد الرحلات وفق أيام محددة في الجدول.

الرياض وجدة: تخفيض عدد الرحلات مع الحفاظ على مواعيد صباحية ومسائية، حيث تسيّر الرياض 9 رحلات أسبوعياً وجدة 4 رحلات.

الكويت والدمام: يستمر تعليق كافة الرحلات إليهما.

رابعاً: غرب أفريقيا
حافظت الشركة على جدولها الحالي بواقع:

أبيدجان: 4 رحلات أسبوعياً (عبر لاغوس أو أكرا).

لاغوس: رحلتان أسبوعياً (عبر أبيدجان).

أكرا: رحلتان أسبوعياً (عبر أبيدجان).

ملاحظة: كافة المواعيد المذكورة في الجدول هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
