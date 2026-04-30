بيان من "الميدل إيست".. إليكم جدول رحلات من 1 حتى 7 أيار

أصدرت شركة طيران - الخطوط الجوية ، بياناً أعلنت فيه جدول رحلاتها للفترة الممتدة من الجمعة 1 أيار 2026 ولغاية الخميس 7 أيار 2026.



وأوضحت الشركة أنها ستسير رحلات منتظمة إلى معظم وجهاتها في ، ، الشرق الأوسط، والخليج العربي، مع استمرار تعليق الرحلات إلى كل من الدمام، الكويت، والنجف، بالإضافة إلى استمرار تعليق رحلات دبي والدوحة المسائية والليلية (ME428/429 و ME434/435).



وجاءت تفاصيل الجدول وتعديلاته كالتالي:



أولاً: الرحلات إلى المتحدة وأوروبا

: تسيّر رحلة يومية واحدة صباحاً (ME201/202)، مع إلغاء الرحلات المسائية (ME203/204) طيلة هذه الفترة.



: رحلتان يومياً (صباحية ومسائية).



فرانكفورت: رحلة يومية واحدة.



روما وميلانو: إلغاء رحلة روما (ME231/232) يوم الثلاثاء 5 أيار ودمجها مع رحلة ميلانو يوم الأربعاء 6 أيار تحت الرقم (ME235/235).



بروكسيل: تسيّر يومي الاثنين والسبت، مع إلغاء رحلة الأربعاء 6 أيار.



وجهات أخرى: استمرار الرحلات المجدولة إلى جنيف (4 رحلات)، دوسلدورف (4 رحلات)، ومدريد (3 رحلات).



ثانياً: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عمان: رحلات يومية منتظمة.



بغداد وأربيل: زيادة تدريجية في عدد الرحلات، مع بقاء رحلات النجف معلقة.



: تسيّر 16 رحلة أسبوعياً، مع إلغاء الرحلة الصباحية ليوم الجمعة 1 أيار، والرحلة المسائية ليوم الخميس 7 أيار.



أثينا: إلغاء الرحلات الصباحية (ME251/252) لأيام الاثنين والأربعاء والجمعة.



إسطنبول ولارنكا: استمرار الرحلات اليومية والمنتظمة وفق التواقيت المحددة.



يريفان: رحلتان أسبوعياً يومي الخميس والأحد.



ثالثاً: العربي

دبي: رحلة يومية صباحية منتظمة (ME426/427).



أبو ظبي والدوحة: زيادة تدريجية في عدد الرحلات وفق أيام محددة في الجدول.



وجدة: تخفيض عدد الرحلات مع الحفاظ على مواعيد صباحية ومسائية، حيث تسيّر الرياض 9 رحلات أسبوعياً وجدة 4 رحلات.



الكويت والدمام: يستمر تعليق كافة الرحلات إليهما.



رابعاً: غرب أفريقيا

حافظت الشركة على جدولها الحالي بواقع:



أبيدجان: 4 رحلات أسبوعياً (عبر لاغوس أو أكرا).



لاغوس: رحلتان أسبوعياً (عبر أبيدجان).



أكرا: رحلتان أسبوعياً (عبر أبيدجان).



ملاحظة: كافة المواعيد المذكورة في الجدول هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

Advertisement