بيان من "الميدل إيست".. إليكم جدول رحلات من 1 حتى 7 أيار

أصدرت شركة طيران الشرق الأوسط
- الخطوط الجوية اللبنانية
، بياناً أعلنت فيه جدول رحلاتها للفترة الممتدة من الجمعة 1 أيار 2026 ولغاية الخميس 7 أيار 2026.
وأوضحت الشركة أنها ستسير رحلات منتظمة إلى معظم وجهاتها في أوروبا
، أفريقيا
، الشرق الأوسط، والخليج العربي، مع استمرار تعليق الرحلات إلى كل من الدمام، الكويت، والنجف، بالإضافة إلى استمرار تعليق رحلات دبي والدوحة المسائية والليلية (ME428/429 و ME434/435).
وجاءت تفاصيل الجدول وتعديلاته كالتالي:
أولاً: الرحلات إلى المملكة
المتحدة وأوروبا
لندن
: تسيّر رحلة يومية واحدة صباحاً (ME201/202)، مع إلغاء الرحلات المسائية (ME203/204) طيلة هذه الفترة.
باريس
: رحلتان يومياً (صباحية ومسائية).
فرانكفورت: رحلة يومية واحدة.
روما وميلانو: إلغاء رحلة روما (ME231/232) يوم الثلاثاء 5 أيار ودمجها مع رحلة ميلانو يوم الأربعاء 6 أيار تحت الرقم (ME235/235).
بروكسيل: تسيّر يومي الاثنين والسبت، مع إلغاء رحلة الأربعاء 6 أيار.
وجهات أخرى: استمرار الرحلات المجدولة إلى جنيف (4 رحلات)، دوسلدورف (4 رحلات)، ومدريد (3 رحلات).
ثانياً: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
عمان: رحلات يومية منتظمة.
بغداد وأربيل: زيادة تدريجية في عدد الرحلات، مع بقاء رحلات النجف معلقة.
القاهرة
: تسيّر 16 رحلة أسبوعياً، مع إلغاء الرحلة الصباحية ليوم الجمعة 1 أيار، والرحلة المسائية ليوم الخميس 7 أيار.
أثينا: إلغاء الرحلات الصباحية (ME251/252) لأيام الاثنين والأربعاء والجمعة.
إسطنبول ولارنكا: استمرار الرحلات اليومية والمنتظمة وفق التواقيت المحددة.
يريفان: رحلتان أسبوعياً يومي الخميس والأحد.
ثالثاً: الخليج
العربي
دبي: رحلة يومية صباحية منتظمة (ME426/427).
أبو ظبي والدوحة: زيادة تدريجية في عدد الرحلات وفق أيام محددة في الجدول.
الرياض
وجدة: تخفيض عدد الرحلات مع الحفاظ على مواعيد صباحية ومسائية، حيث تسيّر الرياض 9 رحلات أسبوعياً وجدة 4 رحلات.
الكويت والدمام: يستمر تعليق كافة الرحلات إليهما.
رابعاً: غرب أفريقيا
حافظت الشركة على جدولها الحالي بواقع:
أبيدجان: 4 رحلات أسبوعياً (عبر لاغوس أو أكرا).
لاغوس: رحلتان أسبوعياً (عبر أبيدجان).
أكرا: رحلتان أسبوعياً (عبر أبيدجان).
ملاحظة: كافة المواعيد المذكورة في الجدول هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.