لبنان

الليطاني خط أمني والجنوب بلا مدنيين… ما الذي تُخطط له إسرائيل في لبنان؟

Lebanon 24
30-04-2026 | 08:00
الليطاني خط أمني والجنوب بلا مدنيين… ما الذي تُخطط له إسرائيل في لبنان؟
الليطاني خط أمني والجنوب بلا مدنيين… ما الذي تُخطط له إسرائيل في لبنان؟ photos 0
دعت صحيفة إسرائيلية إلى إعادة صياغة مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، معتبرةً أن أي اتفاق يجب أن يتضمن بنودًا "حاسمة وغير قابلة للتأويل"، بما يضمن وفق تعبيرها، تحجيم "حزب الله" وتعزيز أمن مستوطنات الشمال الإسرائيلي على المدى البعيد.
 
وأشارت صحيفة "معاريف" إلى ضرورة تثبيت وجود الجيش الإسرائيلي على امتداد خط الليطاني، معتبرة أن الاكتفاء بتمركز القوات ضمن ما وصفته بالمنطقة الآمنة لم يعد كافيًا لتلبية الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، في ظل ما تقول إنه قدرة "حزب الله" على استهداف المستوطنات الشمالية بالصواريخ.
 

كما شددت على أهمية موافقة بيروت خلال أي مفاوضات على إبقاء المنطقة العازلة في جنوب لبنان خالية من المدنيين، معتبرة أن عودة السكان إلى تلك المناطق في ظل وقف إطلاق النار قد تحدّ من فعالية العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد "حزب الله".
 

ودعت واشنطن إلى ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في الجيش اللبناني، واعتبرته الحلقة الأضعف في تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، زاعمة أن "الجيش اللبناني لا يزال خاضعًا لنفوذ حزب الله بشكل كبير".

وقالت في هذا الشأن: "يجب على إسرائيل الضغط على الولايات المتحدة، لربط استمرار المساعدات الاقتصادية والأمنية للجيش اللبناني بإصلاح شامل".

مراكز ثقل حزب الله في بيروت

وتوازيًا مع المفاوضات، رأت الصحيفة الاسرائيلية ضرورة استمرار هجوم الجيش الإسرائيلي على مراكز ثقل حزب الله في بيروت ومنطقة البقاع، واستهداف أصوله الاستراتيجية وقياداته العليا، بما في ذلك أمين عام الحزب، نعيم قاسم.

ولزيادة الضغط على حزب الله والحكومة اللبنانية، أوصت الصحيفة أيضًا بإخلاء الجيش الإسرائيلي مزيدا من القرى الشيعية في الجنوب، إذا واصل حزب الله هجماته على إسرائيل.

ومضت تقول: "يتضمن التغيير المفاهيمي المقترح لجدول أعمال المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، تحولًا من استيعاب حزب الله ومواجهته بشكل محدود، إلى تبني موقف متشدد تجاهه، وفرض ثمن إقليمي عليه، ردًا على ولائه المطلق لإيران على حساب المصالح اللبنانية".

واعتبرت ذلك ردًا بليغًا على محاولة إيران توحيد جبهات الحرب في إيران ولبنان؛ مشيرة إلى أنه يتعين على إسرائيل العمل على فصل هذه الجبهات، ومواصلة القتال الشرس ضد حزب الله حتى بعد انتهاء الحرب ضد إيران.

وقالت إن "المصلحة المشتركة بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، تكمن في إضعاف القاعدة الشعبية لحزب الله".


وأوصت بإطلاق مشروع شامل، تضخ من خلاله إدارة ترامب مساعدات مالية إلى لبنان، وتُنشئ من خلاله أيضًا نظامًا منافسًا لشبكة الدعوة التابعة لحزب الله.


ورأت أن شبكة الدعوة التابعة لحزب الله، التي تعتمد على منظومة التلقين الأيديولوجي والتجنيد، تعمل تحت رعاية إيرانية.


وقالت إنه ينبغي العمل في مقابلها على تشجيع رؤية استراتيجية مماثلة في الولايات المتحدة ولبنان، تهدف إلى تقويض سيطرة حزب الله على المجتمع الشيعي، ومن ثم الإضرار بقاعدته الانتخابية ومواقع تجنيده.


وإلى ذلك، دعت "معاريف" إلى أنه يجب على إسرائيل أن تشترط في مفاوضاتها مع الحكومة اللبنانية، تشجيع جهد مشترك بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل ضد سيطرة حزب الله على الطائفة الشيعية في البلاد. 


وردًا على طلب إدارة ترامب من إسرائيل تقليص نطاق القتال ضد حزب الله، قالت الصحيفة الاسرائيلية إن التجاوب مع هذا الطلب ينطوي على سيناريوهين محتملين، أولهما: انتهاء صلاحية الطلب في ضوء انهيار المحادثات بين طهران وواشنطن وعودة القتال؛ والثاني: إرساء وقف دائم لإطلاق النار في لبنان كجزء من اتفاق مع الولايات المتحدة، وهو ما تسعى إيران إليه في حقيقة الأمر. 
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس": إسرائيل تخطّط لتوسيع عملياتها للسيطرة على كامل منطقة جنوب نهر الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما تخطّط له إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إسرائيل تعمل داخل الحزام الأمني جنوب الليطاني وشمال الليطاني وفي البقاع وشمال لبنان
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الكويتية تدين بشدة المخطط الإرهابي الذي كانت تخطط له عناصر لديها ارتباطات بحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:36 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:55 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-04-30
Lebanon24
09:09 | 2026-04-30
Lebanon24
08:57 | 2026-04-30
Lebanon24
08:56 | 2026-04-30
Lebanon24
08:34 | 2026-04-30
Lebanon24
08:31 | 2026-04-30
