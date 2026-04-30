الليطاني خط أمني والجنوب بلا مدنيين… ما الذي تُخطط له إسرائيل في لبنان؟

وأشارت صحيفة "معاريف" إلى ضرورة تثبيت وجود الجيش الإسرائيلي على امتداد خط الليطاني، معتبرة أن الاكتفاء بتمركز القوات ضمن ما وصفته بالمنطقة الآمنة لم يعد كافيًا لتلبية الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، في ظل ما تقول إنه قدرة "حزب الله" على استهداف المستوطنات الشمالية بالصواريخ.كما شددت على أهمية موافقة خلال أي مفاوضات على إبقاء المنطقة العازلة في جنوب لبنان خالية من المدنيين، معتبرة أن عودة السكان إلى تلك المناطق في ظل وقف إطلاق النار قد تحدّ من فعالية العمليات العسكرية ضد "حزب الله".ودعت إلى ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في الجيش اللبناني، واعتبرته الحلقة الأضعف في تنفيذ قرار الحكومة بنزع سلاح حزب الله، زاعمة أن "الجيش اللبناني لا يزال خاضعًا لنفوذ حزب الله بشكل كبير".وقالت في هذا الشأن: "يجب على الضغط على ، لربط استمرار المساعدات الاقتصادية والأمنية للجيش اللبناني بإصلاح شامل".وتوازيًا مع المفاوضات، رأت الصحيفة الاسرائيلية ضرورة استمرار هجوم الجيش الإسرائيلي على مراكز ثقل حزب الله في بيروت ومنطقة البقاع، واستهداف أصوله الاستراتيجية وقياداته العليا، بما في ذلك أمين عام الحزب، نعيم قاسم.ولزيادة الضغط على حزب الله والحكومة اللبنانية، أوصت الصحيفة أيضًا بإخلاء الجيش الإسرائيلي مزيدا من القرى الشيعية في الجنوب، إذا واصل حزب الله هجماته على إسرائيل.ومضت تقول: "يتضمن التغيير المفاهيمي المقترح لجدول أعمال المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، تحولًا من استيعاب حزب الله ومواجهته بشكل محدود، إلى تبني موقف متشدد تجاهه، وفرض ثمن إقليمي عليه، ردًا على ولائه المطلق لإيران على حساب المصالح اللبنانية".واعتبرت ذلك ردًا بليغًا على محاولة توحيد جبهات الحرب في إيران ولبنان؛ مشيرة إلى أنه يتعين على إسرائيل العمل على فصل هذه الجبهات، ومواصلة القتال الشرس ضد حزب الله حتى بعد انتهاء الحرب ضد إيران.وقالت إن "المصلحة المشتركة بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، تكمن في إضعاف القاعدة الشعبية لحزب الله".وأوصت بإطلاق مشروع شامل، تضخ من خلاله إدارة ترامب مساعدات مالية إلى لبنان، وتُنشئ من خلاله أيضًا نظامًا منافسًا لشبكة الدعوة التابعة لحزب الله.ورأت أن شبكة الدعوة التابعة لحزب الله، التي تعتمد على منظومة التلقين الأيديولوجي والتجنيد، تعمل تحت رعاية إيرانية.وقالت إنه ينبغي العمل في مقابلها على تشجيع رؤية استراتيجية مماثلة في الولايات المتحدة ولبنان، تهدف إلى تقويض سيطرة حزب الله على المجتمع الشيعي، ومن ثم الإضرار بقاعدته الانتخابية ومواقع تجنيده.وإلى ذلك، دعت "معاريف" إلى أنه يجب على إسرائيل أن تشترط في مفاوضاتها مع الحكومة اللبنانية، تشجيع جهد مشترك بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل ضد سيطرة حزب الله على الطائفة الشيعية في البلاد.وردًا على طلب إدارة ترامب من إسرائيل تقليص نطاق القتال ضد حزب الله، قالت الصحيفة الاسرائيلية إن التجاوب مع هذا الطلب ينطوي على سيناريوهين محتملين، أولهما: انتهاء صلاحية الطلب في ضوء انهيار المحادثات بين طهران وواشنطن وعودة القتال؛ والثاني: إرساء وقف دائم لإطلاق النار في لبنان كجزء من اتفاق مع الولايات المتحدة، وهو ما تسعى إيران إليه في حقيقة الأمر.